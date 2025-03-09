Трендовий макіяж березня, що дарує ефект омолодження

Макіяж, що освіжає — головні б’юті-тренди березня
З віком обличчя змінюється, але правильний макіяж допоможе мати свіжий та молодий вигляд. Жодної магії — лише кілька простих прийомів, які працюють безвідмовно.
Про них написало видання Elle.
Тренди в макіяжі для жінок старшого віку
Легка та жива основа
Щільний тональний крем та матуючий фініш — головні вороги молодості. Вони роблять шкіру неживою та підкреслюють зморшки. Легкі тональні засоби із зволожувальним ефектом або тонуючі креми — ідеальний вибір. Шкіра має світитися природним сяйвом, а не відблискувати від хайлайтера.
Об’ємні брови
Тонкі брови давно в минулому. Зараз у тренді природна густота — вона надає обличчю молодшого вигляду. Щіточка з гелем або тонкий олівець допоможуть акуратно підкреслити форму, зробити погляд виразнішим.
Рум'яна
Свіже обличчя — це рум’яне обличчя. Легкі, природні відтінки рожевого або персикового кольору освіжають, а м'який мерехтливий фініш додає здорового сяйва.
Довгі пухнасті вії
Погляд без об’єму має втомлений вигляд, а ось гарно підкручені та нафарбовані вії додають відкритості та молодості. Туш із ефектом підкручування зробить очі виразнішими, а тонкий шар на нижніх віях додасть природності.
Чіткі губи
З віком губи втрачають об’єм, тому контурний олівець – справжній порятунок. Він допоможе створити чітку форму та візуально зробить губи повнішими. Додайте зверху помаду або блиск і отримаєте свіжий, доглянутий вигляд.
Не забувайте, що макіяж — це не лише косметика, а й інструмент, який допомагає мати такий вигляд, як хочеться. Головне — легкість, природність і відмова від важких текстур. І ось — мінус кілька років без жодних зусиль.
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