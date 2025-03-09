Трендовый макияж марта, дарящий эффект омоложения

Яркий макияж. Фото: Freepik

С возрастом лицо меняется, но правильный макияж поможет выглядеть свежо и молодо. Никакой магии — всего несколько простых приемов, которые работают безотказно.

О них написало издание Elle.

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Легкая и живая основа

Плотный тональный крем и матирующий финиш — главные враги молодости. Они делают кожу безжизненной и подчеркивают морщины. Легкие тональные средства с увлажняющим эффектом или тонирующие кремы — идеальный выбор. Кожа должна светиться естественным сиянием, а не бликовать от хайлайтера.

Тональная основа. Фото: Freepik

Объемные брови

Тонкие брови давно в прошлом. Сейчас в тренде естественная густота — она придает лицу более молодой вид. Щеточка с гелем или тонкий карандаш помогут аккуратно подчеркнуть форму, сделать взгляд более выразительным.

Румяна

Свежее лицо — это румяное лицо. Легкие, естественные оттенки розового или персикового цвета освежают, а мягкий мерцающий финиш добавляет здорового сияния.

Девушка наносит румяна на лицо. Фото: Freepik

Длинные пушистые ресницы

Взгляд без объема выглядит уставшим, а вот хорошо подкрученные и накрашенные ресницы добавляют открытости и молодости. Тушь с эффектом подкручивания сделает глаза более выразительными, а тонкий слой на нижних ресницах придаст естественности.

Четкие губы

С возрастом губы теряют объем, поэтому контурный карандаш — настоящее спасение. Он поможет создать четкую форму и визуально сделает губы полнее. Добавьте сверху помаду или блеск и получите свежий, ухоженный вид.

Не забывайте, что макияж — это не только косметика, но и инструмент, который помогает выглядеть так, как хочется. Главное — легкость, естественность и отказ от тяжелых текстур. И вот — минус несколько лет без всяких усилий.

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