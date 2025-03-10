Які стрілки в моді у 2025 році — кольори, що роблять погляд wow

Дівчина малює стрілки. Фото: Freepik

Весна — саме той час, коли хочеться додати трохи яскравості до образу, і кольорові стрілки — ідеальне рішення. Але як підібрати такий відтінок підводки, щоб очі одразу заграли новими барвами? Є простий секрет — обирайте кольори, що контрастують з кольором очей. Тоді погляд буде ще виразнішим.

У Vogue дали поради від профі, які точно знаються на макіяжі.

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Карі очі — поле для експериментів

Карі очі — універсальні. Їм пасує майже все! Теплі відтінки коричневого, сріблястого чи золотого — класика, яка ніколи не підведе. А якщо хочеться яскравіше — спробуйте винні, ягідні або глибокі фіолетові стрілки. Зелені відтінки теж гарно доповнюють карий погляд. А ще один лайфхак: трохи золотої підводки у внутрішній куточок ока — і очі одразу ніби засяяли.

Процес нанесення стрілки на повіку. Фото: Freepik

Блакитні очі — ідеальні для теплих металевих тонів

Щоб зробити небесно-блакитні очі ще яскравішими, оберіть теплі відтінки — мідь, бронзу або карамельно-золотисті кольори. Вони створюють ідеальний контраст і додають глибини. А якщо хочеться чогось нестандартного — іржавий помаранчевий відтінок теж чудово зіграє на контрасті.

Коричнево-зелені очі

Цей колір — справжній мікс. У ньому може бути і трохи зелені, і крапля золота, і теплий коричневий відтінок. Щоб підкреслити цей природний градієнт, добре працюють рожеві, бордові та навіть фіолетові стрілки. А тим, хто любить сміливі рішення, варто звернути увагу на яскраву бірюзу — ефект вау гарантований.

Зелені очі — час для винних кольорів

Тут усе просто: чим глибше бордовий — тим яскравіше світяться зелені очі. Темно-винні, сливові, бургунді — ці відтінки створюють особливу магію. Вони не просто підкреслюють колір очей — вони змушують його "вистрілювати" з усієї палітри.

Дівчина фарбується. Фото: Freepik

Сірі очі — ідеальні для насичених холодних кольорів

Цей відтінок очей — рідкість, але якщо вам пощастило, то знайте: глибокий синій і синьо-фіолетовий — ваші головні союзники. Вони не перекривають природну красу сірого, а навпаки — додають йому виразності та шарму. Такий макіяж має оригінальний вигляд і одразу притягує погляди.

Отже, кольорові стрілки — це не просто акцент. Це спосіб зробити образ живішим, виразнішим і стильнішим. Не бійтеся пробувати нове — ваші очі цього варті.

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