Какие стрелки в моде в 2025 году — цвета, делающие взгляд wow

Девушка рисует стрелки. Фото: Freepik

Весна — именно то время, когда хочется добавить немного яркости в образ, и цветные стрелки — идеальное решение. Но как подобрать такой оттенок подводки, чтобы глаза сразу заиграли новыми красками? Есть простой секрет — выбирайте цвета, контрастирующие с цветом глаз. Тогда взгляд будет еще более выразительным.

В Vogue дали советы от профи, которые точно разбираются в макияже.

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Карие глаза — поле для экспериментов

Карие глаза — универсальны, им подходит почти все! Теплые оттенки коричневого, серебристого или золотого — классика, которая никогда не подведет. А если хочется ярче — попробуйте винные, ягодные или глубокие фиолетовые стрелки. Зеленые оттенки тоже хорошо дополняют карий взгляд. А еще один лайфхак: немного золотой подводки во внутренний уголок глаза — и глаза сразу будто засияли.

Процесс нанесения стрелки на веко. Фото: Freepik

Голубые глаза — идеальны для теплых металлических тонов

Чтобы сделать небесно-голубые глаза еще ярче, выберите теплые оттенки — медь, бронзу или карамельно-золотистые цвета. Они создают идеальный контраст и добавляют глубины. А если хочется чего-то нестандартного — ржавый оранжевый оттенок тоже отлично сыграет на контрасте.

Коричнево-зеленые глаза

Этот цвет — настоящий микс. В нем может быть и немного зелени, и капля золота, и теплый коричневый оттенок. Чтобы подчеркнуть этот природный градиент, хорошо работают розовые, бордовые и даже фиолетовые стрелки. А тем, кто любит смелые решения, стоит обратить внимание на яркую бирюзу — эффект вау гарантирован.

Зеленые глаза — время для винных цветов

Здесь все просто: чем глубже бордовый — тем ярче светятся зеленые глаза. Темно-винные, сливовые, бургунди — эти оттенки создают особую магию. Они не просто подчеркивают цвет глаз — они заставляют его "выстреливать" из всей палитры.

Девушка красится. Фото: Freepik

Серые глаза — идеальны для насыщенных холодных цветов

Этот оттенок глаз — редкость, но если вам повезло, то знайте: глубокий синий и сине-фиолетовый — ваши главные союзники. Они не перекрывают естественную красоту серого, а наоборот — добавляют ему выразительности и шарма. Такой макияж выглядит небанально и сразу притягивает взгляды.

Итак, цветные стрелки — это не просто акцент. Это способ сделать образ более живым, выразительным и стильным. Не бойтесь пробовать новое — ваши глаза этого стоят.

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