Бальзам для губ 2025 — какой цвет является самым модным в этом году

Девушка использует бальзам для губ. Фото: Freepik

Кажется, никто не ожидал, что именно голубой бальзам для губ станет трендом сезона. Но он стремительно ворвался в мир красоты — и началось все после запуска бальзама Prada в оттенке 001 Astral Pink еще в 2024 году. Затем он появился в клипе Сабрины Карпентер, а потом и в ее TikTok — после чего он стал супер популярным. Все хотели "тот самый голубой".

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Дело не только в хайпе. Сегодня оттенки аквамарина, бирюзы и лазури — настоящий must-have в макияже. Голубой бальзам выглядит нестандартно, мгновенно привлекает внимание и создает вау-эффект даже без яркого макияжа. Не зря этот тренд мгновенно стал вирусным в TikTok.

И хотя на первый взгляд кажется, что голубой — это что-то совсем дикое для губ, на самом деле он лишь выглядит ярко в упаковке. На коже бальзам приобретает нежный розовый оттенок — благодаря специальному пигменту эозину, который реагирует на pH кожи и раскрывается на каждом по-своему. То есть, по факту — это просто увлажняющий уход с легкой розовой ноткой, которая выглядит естественно.

Бальзамы от Prada. Фото из Instagram

Большинство таких бальзамов также имеют питательный состав: масла, витамины, воск, гиалуронка. Некоторые даже обещают эффект легкого увеличения губ — благодаря компонентам, которые немного пощипывают или охлаждают кожу, стимулируя кровообращение.

В итоге имеем не просто модную забаву, а сочетание ухода, стильного вида и интересной текстуры. Голубой бальзам — новая классика, только в свежем прочтении.

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