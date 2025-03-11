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Французький шик відходить — у моді турецький макіяж

11 березня 2025 11:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Турецький макіяж — новий б’юті-тренд підкорює TikTok
Яскравий макіяж. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У TikTok зараз усі шаленіють від нового б’юті-тренду — Turkish Delight makeup. Це не просто макіяж, а справжнє мистецтво, що поєднує в собі східну чуттєвість і сучасну елегантність. Ідея цього образу навіяна легендарною акторкою турецького кіно — Тюркан Шорай. Її ніжний, але виразний стиль надихнув цілу хвилю б’юті-ентузіастів створити щось романтичне й магнетичне водночас.

Про це пише Glamour.

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@minazibayi

Turkish delight makeup….Turkan șoray edition 🖤 #turkishdelight #turkansoray

♬ original sound - Mina

Цей макіяж — про чисту, гладеньку шкіру, глибокі очі й м’які, теплі відтінки. Він ніби створений для тих моментів, коли хочеться мати загадковий, але не занадто яскравий вигляд. Усе дуже делікатно, але ефект просто вау!

Першою, хто показала цей мейк у соцмережах, стала б’юті-блогерка Мірта Мілер — і з того часу TikTok просто вибухнув туторіалами. Там ідеї на будь-який смак: хтось обирає акцент на губи, а хтось робить виразні очі головною родзинкою.

Як повторити Turkish Delight образ

  • Почніть з легкої тональної основи з сатиновим або матовим фінішем. Головне — рівний, оксамитовий тон шкіри, без зайвого блиску.
  • Додайте трохи контурингу: підкресліть вилиці бронзером або скульптором. Рум’яна — теплі, персикові, теракотові або приглушено-червоні. І важливо: розтушовуйте по діагоналі, щоб додати обличчю ліфтинг-ефект.
  • Брови — чіткі, класичної форми, ніякого "зачісування догори". Все строго, але витончено.
  • І не забудьте про маленьку родзинку — крихітну "мушку" біля губ. Це як підпис до образу — дрібниця, що додає шарму.
Турецький макіяж - головний тренд весни-2025
Турецький макіяж. Фото з Instagram

Turkish Delight makeup — ідеальний варіант, коли хочеться мати ніжний, витончений вигляд і водночас незабутній. Це не просто тренд — це настрій. Весна ж бо, час для краси.

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