Турецький макіяж — новий б’юті-тренд підкорює TikTok

Яскравий макіяж. Фото: Freepik

У TikTok зараз усі шаленіють від нового б’юті-тренду — Turkish Delight makeup. Це не просто макіяж, а справжнє мистецтво, що поєднує в собі східну чуттєвість і сучасну елегантність. Ідея цього образу навіяна легендарною акторкою турецького кіно — Тюркан Шорай. Її ніжний, але виразний стиль надихнув цілу хвилю б’юті-ентузіастів створити щось романтичне й магнетичне водночас.

Про це пише Glamour.

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Цей макіяж — про чисту, гладеньку шкіру, глибокі очі й м’які, теплі відтінки. Він ніби створений для тих моментів, коли хочеться мати загадковий, але не занадто яскравий вигляд. Усе дуже делікатно, але ефект просто вау!

Першою, хто показала цей мейк у соцмережах, стала б’юті-блогерка Мірта Мілер — і з того часу TikTok просто вибухнув туторіалами. Там ідеї на будь-який смак: хтось обирає акцент на губи, а хтось робить виразні очі головною родзинкою.

Як повторити Turkish Delight образ

Почніть з легкої тональної основи з сатиновим або матовим фінішем. Головне — рівний, оксамитовий тон шкіри, без зайвого блиску.

Додайте трохи контурингу: підкресліть вилиці бронзером або скульптором. Рум’яна — теплі, персикові, теракотові або приглушено-червоні. І важливо: розтушовуйте по діагоналі, щоб додати обличчю ліфтинг-ефект.

Брови — чіткі, класичної форми, ніякого "зачісування догори". Все строго, але витончено.

І не забудьте про маленьку родзинку — крихітну "мушку" біля губ. Це як підпис до образу — дрібниця, що додає шарму.

Турецький макіяж. Фото з Instagram

Turkish Delight makeup — ідеальний варіант, коли хочеться мати ніжний, витончений вигляд і водночас незабутній. Це не просто тренд — це настрій. Весна ж бо, час для краси.

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