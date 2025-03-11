Турецкий макияж — новый бьюти-тренд покоряет TikTok

Яркий макияж. Фото: Freepik

В TikTok сейчас все без ума от нового бьюти-тренда — Turkish Delight makeup. Это не просто макияж, а настоящее искусство, сочетающее в себе восточную чувственность и современную элегантность. Идея этого образа навеяна легендарной актрисой турецкого кино — Тюркан Шорай. Ее нежный, но выразительный стиль вдохновил целую волну бьюти-энтузиастов создать что-то романтичное и магнетическое одновременно.

Об этом пишет Glamour.

Читайте также:

Turkish Delight - нежность и соблазн в одном взгляде

Этот макияж — о чистой, гладкой коже, глубоких глазах и мягких, теплых оттенках. Он будто создан для тех моментов, когда хочется выглядеть загадочно, но не слишком ярко. Все очень деликатно, но эффект просто вау!

Первой, кто показала этот мейк в соцсетях, стала бьюти-блогер Мирта Милер — и с тех пор TikTok просто взорвался туториалами. Там идеи на любой вкус: кто-то выбирает акцент на губы, а кто-то делает выразительные глаза главной изюминкой.

Как повторить Turkish Delight образ

Начните с легкой тональной основы с сатиновым или матовым финишем. Главное — ровный, бархатный тон кожи, без лишнего блеска.

Добавьте немного контуринга: подчеркните скулы бронзером или скульптором. Румяна — теплые, персиковые, терракотовые или приглушенно-красные. И важно: растушевывайте по диагонали, чтобы придать лицу лифтинг-эффект.

Брови — четкие, классической формы, никакого "зачесывания кверху". Все строго, но изящно.

И не забудьте о маленькой изюминке — крошечной "мушке" возле губ. Это как подпись к образу — мелочь, добавляющая шарма.

Турецкий макияж. Фото из Instagram

Turkish Delight makeup — идеальный вариант, когда хочется выглядеть нежно, утонченно и при этом незабываемо. Это не просто тренд — это настроение. Весна ведь, время для красоты.

Ранее мы писали о том, какие стрелки стоит рисовать в 2025 году.

Также мы сообщали, какой макияж хорошо освежает образ и дарит вторую молодость.