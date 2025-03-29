Макіяж із 90-х знову в моді — несподіване повернення

Дівчині роблять стильний макіяж. Фото: Freepik

Схоже, мода справді вміє дивувати. У 2025 році знову повертається макіяж, який ще не так давно вважали застарілим і недоречним. Йдеться про повністю підведені очі — тренд в макіяжі, що колись був справжнім символом 90-х, а згодом опинився в списку антитрендів.

Про нього написало видання Who what wear.

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Сьогодні ж він знову набирає обертів. Цей образ вже активно демонструє популярна співачка Біллі Айліш, а професійні візажисти переконані — підводка для очей стане одним із головних акцентів у макіяжі цього року.

Дівчина фарбує вії. Фото: Freepik

Замість звичних гострих стрілок рекомендується м’яке обведення очей, яке робить погляд глибшим та виразнішим. Класичний чорний або коричневий — завжди доречний, але у тренді також кольори дорогоцінного каміння: фіолетовий, зелений, синій. Саме ці відтінки допомагають додати образу індивідуальності та стильного акценту.

Цей макіяж відрізняється від так званого "м’якого гранжу", який був популярним останнім часом. Тут немає надмірного блиску чи об’ємної туші — головна роль належить підводці, яка одразу притягує погляд.

Ще один плюс — зручність. Такий макіяж легко носити протягом усього дня, а якщо після роботи запланована зустріч — достатньо просто освіжити контур за допомогою ватного диска і міцелярної води.

Стильна стрілка. Фото: Freepik

Якщо у вас у косметичці давно лежать кольорові підводки — саме час дістати їх і дати їм друге життя. Стиль 90-х повернувся, але вже з новим звучанням — сучасним, сміливим і особливо виразним.

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