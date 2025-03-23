Головний антитренд у макіяжі 2025 — як не варто фарбувати очі

Дівчина фарбує очі. Фото: Freepik

У 2025 році макіяж очей переживає справжнє перезавантаження. Те, що ще недавно вважалось безпрограшною класикою — чіткі стрілки підводкою — тепер потрапило в список антитрендів. Світ краси змінюється, і разом з ним — наші звички у макіяжі.

Про це пише Glam.

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Візажистка Джесіка Чой пояснила, що сьогодні на перший план виходить м’якший, більш природний акцент на очі. Замість чітких ліній — легке розтушовування, яка додає погляду глибини, але має стриманий вигляд.

Дівчині фарбують очі. Фото: Freepik

Усе просто: замініть рідку підводку на темні тіні. Візьміть невеликий круглий пензлик і пройдіться вздовж лінії росту вій сірими або темно-коричневими тінями. Такий макіяж не має агресивний вигляд, але все одно красиво підкреслює очі. Погляд стає м’яким, загадковим, але не втрачає виразності.

Хочеться трішки більше драми? Тоді спробуйте нанести тіні вологим скошеним пензлем. Колір стане глибшим і насиченішим — без підводки, але з вау-ефектом.

Дівчина фарбує вії. Фото: Freepik

До речі, в тренді зараз і техніки, які прийшли до нас із Південної Кореї. Там часто підводять очі під прямим кутом або м’яко опускають кінчик стрілки трохи нижче від зовнішнього куточка ока. Це має дуже ніжний вигляд і не перевантажує макіяж.

Одним словом, час прощатися з гострими стрілками й дати шанс новим, легшим формам краси. Сучасний макіяж — це гра півтонів і легкий акцент, а не жорсткі контури.

Раніше ми писали, як зробити трендовий максимально природний макіяж.



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