Главный антитренд в макияже 2025 - как не стоит красить глаза

Девушка красит глаза. Фото: Freepik

В 2025 году макияж глаз переживает настоящую перезагрузку. То, что еще недавно считалось беспроигрышной классикой — четкие стрелки подводкой — теперь попало в список антитрендов. Мир красоты меняется, и вместе с ним — наши привычки в макияже.

Об этом пишет Glam.

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Визажист Джессика Чой объяснила, что сегодня на первый план выходит более мягкий и естественный акцент на глаза. Вместо четких линий — легкая растушевка, которая добавляет взгляду глубины, но выглядит сдержанно.

Девушке красят глаза. Фото: Freepik

Все просто: замените жидкую подводку на темные тени. Возьмите небольшую круглую кисточку и пройдитесь вдоль линии роста ресниц серыми или темно-коричневыми тенями. Такой макияж не выглядит агрессивно, но все равно красиво подчеркивает глаза. Взгляд становится мягким, загадочным, но не теряет выразительности.

Хочется немного больше драмы? Тогда попробуйте нанести тени влажной скошенной кистью. Цвет станет глубже и насыщеннее — без подводки, но с вау-эффектом.

Девушка красит ресницы. Фото: Freepik

Кстати, в тренде сейчас и техники, которые пришли к нам из Южной Кореи. Там часто подводят глаза под прямым углом или мягко опускают кончик стрелки чуть ниже от внешнего уголка глаза. Это выглядит очень нежно и не перегружает макияж.

Одним словом, пора прощаться с острыми стрелками и дать шанс новым, более легким формам красоты. Современный макияж — это игра полутонов и легкий акцент, а не жесткие контуры.

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