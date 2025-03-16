Б’юті-хіт 2025 — чому всі говорять про макіяж без макіяжу

Природний макіяж. Фото: Freepik

Натуральність зараз у тренді — і це помітно в усьому: від їжі до інтер’єру. Люди все частіше обирають дерев’яні меблі, природні тканини, органічні продукти. Те саме стосується й краси.

Новини.LIVE розповість про тренд на натуральність детальніше.

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Все більше дівчат і жінок відмовляються від яскравого макіяжу на користь природного вигляду. Так народився стиль "макіяж без макіяжу" — коли обличчя має свіжий і доглянутий вигляд, ніби зовсім без косметики, хоча насправді вона є — просто майже непомітна.

В чому особливість макіяжу без макіяжу

Головна ідея — не маскувати недоліки товстим шаром засобів, а доглядати шкіру так, щоб не було чого маскувати. Тому основа такого образу — регулярний догляд: очищення, зволоження, маски, чищення обличчя, сироватки, креми. Також важливу роль відіграє здоровий спосіб життя: сон, вода, збалансоване харчування, менше стресу.

Натуральний макіяж. Фото: Freepik

А косметика використовується лише для легкої корекції: легкий тональний засіб, який майже не відчувається на шкірі, крапелька консилера, трохи пудри, щоб прибрати блиск, прозорий блиск для губ або бальзам, який додає ніжного блиску. Можна злегка підкреслити вії коричневою тушшю, яка має максимально природний вигляд. Жодних яскравих акцентів — лише легкий акцент на природній красі.

Цей стиль не кричить, а ніжно підкреслює. Він про впевненість у собі, любов до себе і до свого природного вигляду.

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