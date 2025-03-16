Бьюти-хит 2025 — почему все говорят о макияже без макияжа

Естественный макияж. Фото: Freepik

Натуральность сейчас в тренде — и это заметно во всем: от еды до интерьера. Люди все чаще выбирают деревянную мебель, природные ткани, органические продукты. То же касается и красоты.

Новини.LIVE расскажет о тренде на натуральность подробнее.

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Все больше девушек и женщин отказываются от яркого макияжа в пользу естественного вида. Так родился стиль "макияж без макияжа" — когда лицо выглядит свежим и ухоженным, будто совсем без косметики, хотя на самом деле она есть — просто почти незаметна.

В чем особенность макияжа без макияжа

Главная идея — не маскировать недостатки толстым слоем средств, а ухаживать за кожей так, чтобы не было чего маскировать. Поэтому основа такого образа — регулярный уход: очищение, увлажнение, маски, чистка лица, сыворотки, кремы. Также важную роль играет здоровый образ жизни: сон, вода, сбалансированное питание, меньше стресса.

Натуральный макияж. фото: Freepik

А косметика используется лишь для легкой коррекции: легкое тональное средство, которое почти не ощущается на коже, капелька консилера, немного пудры, чтобы убрать блеск, прозрачный блеск для губ или бальзам, который добавляет нежного блеска. Можно слегка подчеркнуть ресницы коричневой тушью, которая имеет максимально естественный вид. Никаких ярких акцентов — лишь легкий акцент на естественной красоте.

Этот стиль не кричит, а нежно подчеркивает. Он про уверенность в себе, любовь к себе и к своему естественному виду.

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