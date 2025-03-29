Макияж из 90-х снова в моде — неожиданное возвращение

Девушке делают стильный макияж. Фото: Freepik

Похоже, мода действительно умеет удивлять. В 2025 году снова возвращается макияж, который еще не так давно считался устаревшим и неуместным. Речь идет о полностью подведенных глазах — тренд в макияже, который когда-то был настоящим символом 90-х, а впоследствии оказался в списке антитрендов.

О нем написало издание Who what wear.

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Что станет главным акцентом в макияже 2025 года

Сегодня же он снова набирает обороты. Этот образ уже активно демонстрирует популярная певица Билли Айлиш, а профессиональные визажисты убеждены — подводка для глаз станет одним из главных акцентов в макияже этого года.

Девушка красит ресницы. Фото: Freepik

Вместо привычных острых стрелок рекомендуется мягкая обводка глаз, которая делает взгляд глубже и выразительнее. Классический черный или коричневый — всегда уместен, но в тренде также цвета драгоценных камней: фиолетовый, зеленый, синий. Именно эти оттенки помогают добавить образу индивидуальности и стильного акцента.

Этот макияж отличается от так называемого "мягкого гранжа", который был популярным в последнее время. Здесь нет чрезмерного блеска или объемной туши — главная роль принадлежит подводке, которая сразу притягивает взгляд.

Еще один плюс — удобство. Такой макияж легко носить в течение всего дня, а если после работы запланирована встреча — достаточно просто освежить контур с помощью ватного диска и мицеллярной воды.

Стильная стрелка. Фото: Freepik

Если у вас в косметичке давно лежат цветные подводки — самое время достать их и дать им вторую жизнь. Стиль 90-х вернулся, но уже с новым звучанием — современным, смелым и особенно выразительным.

Ранее мы писали про актуальный цвет бальзама для губ, что стоит выбирать в этом сезоне.

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