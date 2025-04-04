Макияж, что омолаживает на 10 лет — как правильно красить губы

Красивая женщина с легким макияжем. Фото: Freepik

Найти свою идеальную нюдовую помаду — это как найти любимую пару джинсов: кажется, что вариантов много, но "ту самую" трудно. А когда она наконец в руках, лицо будто меняется: кожа свежая, взгляд живой, а макияж выглядит очень естественно.

Об этом пишет Vogue.

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Хейли Бибер — та самая звезда, которая зажгла тренд на натуральный макияж. Ее фирменные губы с легким объемом стали вдохновением для многих. Поэтому пока что прячем яркие цвета в косметичку, поскольку сейчас время телесных, карамельных, теплых персиковых тонов. Кстати, такой оттенок еще и омолаживает, что особенно приятно после долгой и изнурительной зимы.

Хейли Бибер. Фото из Instagram

Но есть один нюанс. То, что кому-то одному идет, для другого человека может быть совсем не тем. У каждого из нас свой тон кожи, свои особенности цвета губ. И поэтому не существует "одного правильного" варианта — их множество.

Кстати, соосновательница бренда Ctzn Cosmetics Алана Хан говорит: не всегда стоит искать цвет на тон светлее натуральных губ — так они могут исчезать на лице. Лучше ориентироваться на тот оттенок, который подчеркивает естественную красоту. Их креативный директор метко называет идеальную нюдовую помаду "нейтральной, которая усиливает естественный оттенок губ".

Зендея. Фото из Instagram

И, конечно, без контура никуда. Визажистка Карди Би —-Эрика Ла' Перл — всегда добавляет карандаш чуть темнее, чтобы придать губам форму. А если еще и совместить его с более светлой помадой, то получится настоящая магия.

Так что нюд — это точно не скучно. Это игра с тенями, подчеркивание естественной красоты и способ выглядеть свежо без лишних усилий.

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