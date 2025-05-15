Омоложение без уколов — просто добавьте эту специю в пищу

Различные специи. Фото: Freepik

Куркума — это не только об аромате в блюдах. Во многих странах Востока женщины уже сотни лет используют ее для красоты. И не зря, ведь она действительно может творить чудеса с вашей кожей.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.



Дело в том, что в составе этой специи есть вещество куркумин — именно оно придает порошку яркий цвет и дарит коже множество бонусов:

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уменьшает покраснения и отеки;

снижает воспаление (помощник в борьбе с акне и прыщами);

выравнивает тон лица и немного осветляет пигментные пятна;

дарит здоровое сияние и делает кожу более эластичной;

со временем может даже разгладить мелкие морщинки.

Кстати, ученые уже подтвердили, что куркума действительно помогает при кожных заболеваниях — экземе, псориазе, угрях. Особенно хорошо она работает с жирной и проблемной кожей.

Куркума. Фото: Freepik

Как использовать куркуму дома — простые рецепты

Маска от прыщей

Смешайте куркуму с глиной и водой до состояния пасты. Нанесите на проблемные участки на 10-15 минут. Смойте теплой водой.

Для сияния кожи

Смешайте по чайной ложке меда и куркумы. Нанесите на лицо тонким слоем и через 10 минут смойте. Кожа будет выглядеть свежей и ухоженной.

Осветление пигментных пятен

Добавьте несколько капель лимонного сока к куркуме. Смесь наносите локально. Но внимательно! Лимон может раздражать чувствительную кожу.

Мягкое отшелушивание

Куркума с йогуртом и рисовой мукой — идеальный скраб, который не травмирует кожу, но убирает все лишнее.

Для нежной кожи вокруг глаз

Немного куркумы, щепотка соды и ложка молока. Наносить осторожно, избегая контакта с глазами.

Маска для лица. Фото: Freepik

Не держите маску дольше 15 минут. И не забывайте, что куркума может оставить желтый оттенок. Перед первым использованием также обязательно сделайте тест на коже — например, под ухом. Нанесите смесь, подождите 20 минут, смойте и наблюдайте сутки. Если все спокойно, то можно использовать на лице.

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