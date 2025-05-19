Необычные способы сохранить молодость после 35 — о них мало говорят

Красивая женщина. Фото: Freepik

После 35 лет кожа уже не такая, как в 20 — это нормально. Она становится тоньше, медленнее восстанавливается, немного теряет упругость. Но есть хорошая новость: если начать правильно ухаживать за ней сейчас, ваша кожа еще долго будет выглядеть свежей, увлажненной и ухоженной.

Новини.LIVE расскажет о нескольких привычках, которые точно стоит внедрить в свой бьюти-ритуал.

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Не выходите из дома без SPF — даже в облачную погоду

Даже если на улице не жара, а легкое солнышко или вообще пасмурно — кожа все равно "ловит" ультрафиолет. А он как раз и провоцирует появление морщин, пятен и потерю эластичности. Нанесение крема с SPF — это не что-то сложное или дорогостоящее. Это как чистить зубы — обычная ежедневная рутина, которая очень заметно влияет на будущее.

Массируйте лицо хоть пальцами

Не обязательно бежать к косметологу. Просто когда наносите крем или сыворотку, то сделайте сразу легкий массаж. Проведите пальцами по лицу круговыми движениями, немного надавливая в зоне скул, лба, шеи. Это запускает кровообращение, уменьшает отеки и "включает" тонус мышц.

Девушка делает массаж. Фото: Freepik

Кстати, в уходе за лицом нужно использовать на вечер — очищение, тоник или гидролат, сыворотка (если есть) и крем. Ночью кожа "работает": обновляется, восстанавливается, поэтому все, что вы нанесете вечером, усвоится намного лучше. И не забывайте про шею и зону декольте — они тоже выдают возраст, если их игнорировать.

Пилинг, но без фанатизма

Пилинг — это супер, если не переборщить. Один-два раза в неделю мягкий скраб или энзимная маска помогут убрать отмершие клетки и сделать кожу гладкой. Но не чаще, потому что можно случайно нарушить защитный барьер кожи, и она станет сухой и чувствительной. Всегда после этого увлажнение.

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