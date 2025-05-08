Найспокусливіший відтінок волосся цього сезону — вибір модних зірок

Колір волосся, що зводить з розуму — темний блонд у 2025
Темний блонд — це колір волосся, в який закохуєшся з першого погляду. Не яскравий, не викликаючий, але завжди помітний. Це як той тренч, який пасує до всього — непомітно підкреслює стиль і додає шарму. Цей відтінок — вибір жінок, які знають ціну натуральності й хочуть мати доглянутий вигляд без театральності.
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Чому варто спробувати темний блонд
Це ідеальний варіант для тих, хто хоче щось змінити, але не радикально. Темний блонд — це м’який перехід від світлого до темного або навпаки. Він не вимагає освітлення "до біла", тож волосся залишається здоровим, а результат має максимально природний вигляд.
Цей відтінок — справжній майстер маскування. Перше сиве волосся? Зникне в глибокому, багатошаровому кольорі. Суха шкіра або почервоніння? Правильно підібраний тон зробить обличчя ніжнішим і теплішим. Ідеально підійде шкірі з персиковим, золотистим або оливковим підтоном, але існують і прохолодні варіанти для "снігових королев".
На відміну від світло-каштанового, який більше тягне в коричневу гаму, темний блонд м’яко грає між золотом, медом і глибоким пшеничним. Його іноді називають "брудним блондом", але звучить це набагато грубіше, ніж виглядає — у реальності він просто багатий, глибокий і делікатний.
Щоб отримати цей колір, не обов’язково знебарвлювати волосся до білого. Якщо ви блондинка, достатньо зробити тонування. Брюнеткам краще йти до мети поступово — кілька сеансів у майстра дадуть кращий ефект і збережуть якість волосся.
Темний блонд не потребує особливих жертв. Шампунь для фарбованого волосся, бажано з вітаміном B3, кондиціонер з ромашкою, мінімум гарячого стайлінгу і ваш колір буде сяяти тижнями. Не обов’язково використовувати "фіолетові шампуні", як у платинових блондинок — цей відтінок не жовтіє, а з часом стає ще м’якшим.
Темний блонд — це про баланс: між теплим і холодним, між помітним і стриманим, між трендом і вічною класикою. У сезоні весна-літо 2025, коли тренди змінюються з блискавичною швидкістю, цей відтінок залишається на висоті.
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