Найдорожчий відтінок волосся весни-2025 — що варто знати

Дівчина з розкішним волоссям. Фото: Freepik

Весна — саме той час, коли хочеться змін і трохи магії для себе. Особливо, коли дивишся в дзеркало і думаєш: "А чи не оновити мені свій образ?". І часто все починається з волосся. Здається, що змінивши лише відтінок, можна освіжити не лише зовнішність, а й настрій. Замість уже звичних кольорів типу крем-брюле чи плюшевого каштана, на горизонті з'явився новий фаворит — відтінок Ganache Brunette.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

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Чим особливий цей колір волосся

Ganache Brunette — це щось середнє між глибоким шоколадом і теплим мигдалем. Не лякайтеся, це не ті контрастні переходи, які одразу кидаються в очі. Тут усе м’яко, плавно, ненав’язливо. Основний колір — насичений, темний, а кінчики або окремі пасма — на один-два тони світліші. Це має максимально природний вигляд, наче сонце трохи погралося з волоссям.

Ganache Brunette. Фото з Instagram

Що роблять майстри, щоб отримати цей ефект

Вони використовують шатуш або балаяж — техніки, які допомагають створити таку собі повітряну розтяжку кольору. Ніяких різких ліній, усе дуже делікатно. Спершу висвітлюють кілька пасм, а потім надають їм потрібного відтінку за допомогою тонування. І в результаті волосся блищить, наче його тільки-но вмочили в шоколадну глазур. Це ідеально, якщо хочеться чогось нового, але без радикальних змін.

Цей колір ідеально підійде дівчатам із темним або холодним кольоротипом шкіри — осінь, зима. Він додає глибини образу. А якщо хочеться чогось світлішого, але так само ніжного — придивіться до відтінку мигдалевого молока. Це коли теплі нотки гармонійно поєднуються з прохолодними, створюючи дуже м’який, витончений образ.

Ganache Brunette — це саме той варіант, коли хочеться змін, але не радикальних, а таких, що підкреслюють природну красу. Волосся має здоровий та блискучий вигляд, незалежно від того, чи воно пряме, хвилясте чи кучеряве. І головне ніяких жорстких процедур, які шкодять структурі волосся.

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