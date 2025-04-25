Самый дорогой оттенок волос весны-2025 — что стоит знать

Девушка с роскошными волосами. Фото: Freepik

Весна — именно то время, когда хочется перемен и немного магии для себя. Особенно, когда смотришь в зеркало и думаешь: "А не обновить ли мне свой образ?". И часто все начинается с волос. Кажется, что изменив только оттенок, можно освежить не только внешность, но и настроение. Вместо уже привычных цветов типа крем-брюле или плюшевого каштана, на горизонте появился новый фаворит — оттенок Ganache Brunette.

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

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Чем особенный этот цвет волос

Ganache Brunette — это нечто среднее между глубоким шоколадом и теплым миндалем. Не пугайтесь, это не те контрастные переходы, которые сразу бросаются в глаза. Здесь все мягко, плавно, ненавязчиво. Основной цвет — насыщенный, темный, а кончики или отдельные пряди — на один-два тона светлее. Это выглядит максимально естественно, как будто солнце немного поиграло с волосами.

Ganache Brunette. Фото из Instagram

Что делают мастера, чтобы получить этот эффект

Они используют шатуш или балаяж — техники, которые помогают создать некую воздушную растяжку цвета. Никаких резких линий, все очень деликатно. Сперва осветляют несколько прядей, а потом придают им нужный оттенок с помощью тонирования. И в результате волосы блестят, как будто их только что обмакнули в шоколадную глазурь. Это идеально, если хочется чего-то нового, но без радикальных изменений.

Этот цвет идеально подойдет девушкам с темным или холодным цветотипом кожи — осень, зима. Он добавляет глубины образу. А если хочется чего-то более светлого, но такого же нежного — присмотритесь к оттенку миндального молока. Это когда теплые нотки гармонично сочетаются с прохладными, создавая очень мягкий, утонченный образ.

Ganache Brunette — это именно тот вариант, когда хочется изменений, но не радикальных, а таких, которые подчеркивают естественную красоту. Волосы имеют здоровый и блестящий вид, независимо от того, они прямые, волнистые или вьющиеся. И главное никаких жестких процедур, которые вредят структуре волос.

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