Весняні тренди у фарбуванні волосся — що прийде на зміну блонду

Дівчині фарбують волосся. Фото: Freepik

Весна — саме той момент, коли хочеться змін, але не обов’язково різких. Інколи достатньо лише оновити колір волосся, щоб відчути себе зовсім інакше. Цього сезону стилісти вже чітко дали зрозуміти — модні не яскраві експерименти, а відтінки, які мають природний, ніжний й дорогий вигляд.

Про це пише "РБК-Україна".

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Першим на радарі — молочний чай. Так, саме так він називається, і звучить уже красиво, правда ж? Уявіть собі світле, м’яке волосся з легким холодним підтоном, який має дуже спокійний, але при цьому не нудний вигляд. Цей колір не кричить, а шепоче: "я знаю, що мені личить". Найкраще розкривається на русявій або світло-коричневій базі. А головна фішка — немає різких переходів, усе плавне, як світанок. Ідеально для тих, хто хоче змін, але без драми.

Молочний шоколад. Фото з Instagram

А якщо хочеться трохи більше настрою й сміливості, тоді варто звернути увагу на відтінок вишневої коли. Це такий насичений темно-червоний з теплими нотками, який одразу робить образ більш глибоким.

Яскравий відтінок волосся. Фото з Instagram

Його обрали Дуа Ліпа й інші модниці не просто так, бо він має дорогий, грайливий й трохи ностальгійний вигляд, як з 2000-х, але без кітчу. І, що цікаво, цей колір зараз б’є рекорди в TikTok і це ще один знак, що час оновити свій look.

Тож якщо давно хотілося змін, але не знали, з чого почати — новий колір волосся може бути саме тією деталлю, яка зробить вас собою, тільки трохи новішою.

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