Весенние тренды в окрашивании волос — что придет на смену блонду

Девушке красят волосы. Фото: Freepik

Весна — именно тот момент, когда хочется перемен, но не обязательно резких. Иногда достаточно лишь обновить цвет волос, чтобы почувствовать себя совсем иначе. В этом сезоне стилисты уже четко дали понять — модны не яркие эксперименты, а оттенки, которые выглядят естественно, нежно и дорого.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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Первым на радаре — молочный чай. Да, именно так он называется, и звучит уже красиво, правда же? Представьте себе светлые, мягкие волосы с легким холодным подтоном, который выглядит очень спокойно, но при этом не скучно. Этот цвет не кричит, а шепчет: "я знаю, что мне идет". Лучше всего раскрывается на русой или светло-коричневой базе. А главная фишка — нет резких переходов, все плавное, как рассвет. Идеально для тех, кто хочет перемен, но без драмы.

Молочный шоколад. Фото из Instagram

А если хочется чуть больше настроения и смелости, тогда стоит обратить внимание на оттенок вишневой колы. Это такой насыщенный темно-красный с теплыми нотками, который сразу делает образ более глубоким.

Яркий оттенок волос. Фото из Instagram

Его выбрали Дуа Липа и другие модницы не просто так, потому что он выглядит дорого, игриво и немного ностальгично, как из 2000-х, но без китча. И, что интересно, этот цвет сейчас бьет рекорды в TikTok и это еще один знак, что пора обновить свой look.

Поэтому если давно хотелось перемен, но не знали, с чего начать — новый цвет волос может быть именно той деталью, которая сделает вас собой, только немного новее.

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