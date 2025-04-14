Весенние тренды в окрашивании волос — что придет на смену блонду

Самые модные оттенки для окрашивания волос этой весной
Весна — именно тот момент, когда хочется перемен, но не обязательно резких. Иногда достаточно лишь обновить цвет волос, чтобы почувствовать себя совсем иначе. В этом сезоне стилисты уже четко дали понять — модны не яркие эксперименты, а оттенки, которые выглядят естественно, нежно и дорого.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Какие цвета волос в тренде этой весной
Первым на радаре — молочный чай. Да, именно так он называется, и звучит уже красиво, правда же? Представьте себе светлые, мягкие волосы с легким холодным подтоном, который выглядит очень спокойно, но при этом не скучно. Этот цвет не кричит, а шепчет: "я знаю, что мне идет". Лучше всего раскрывается на русой или светло-коричневой базе. А главная фишка — нет резких переходов, все плавное, как рассвет. Идеально для тех, кто хочет перемен, но без драмы.
А если хочется чуть больше настроения и смелости, тогда стоит обратить внимание на оттенок вишневой колы. Это такой насыщенный темно-красный с теплыми нотками, который сразу делает образ более глубоким.
Его выбрали Дуа Липа и другие модницы не просто так, потому что он выглядит дорого, игриво и немного ностальгично, как из 2000-х, но без китча. И, что интересно, этот цвет сейчас бьет рекорды в TikTok и это еще один знак, что пора обновить свой look.
@hairwithmelmel
CHERRY COLA HAIR AND LONG LAYERS 🍒 #fyp #hair #hairgoals #hairinspo #hairhair #cherryredhair #cherrycolahair♬ Nhi Mera - Tollan Kim
Поэтому если давно хотелось перемен, но не знали, с чего начать — новый цвет волос может быть именно той деталью, которая сделает вас собой, только немного новее.
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