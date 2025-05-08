Самый соблазнительный оттенок волос этого сезона — выбор модных звезд

Девушка со светлыми волосами. Фото: Freepik

Темный блонд — это цвет волос, в который влюбляешься с первого взгляда. Не яркий, не вызывающий, но всегда заметный. Это как тот тренч, который подходит ко всему — незаметно подчеркивает стиль и добавляет шарма. Этот оттенок — выбор женщин, которые знают цену натуральности и хотят выглядеть ухоженно без театральности.

Новини.LIVE рассказали об этом подробнее.

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Почему стоит попробовать темный блонд

Это идеальный вариант для тех, кто хочет что-то изменить, но не радикально. Темный блонд — это мягкий переход от светлого к темному или наоборот. Он не требует осветления "до бела", поэтому волосы остаются здоровыми, а результат выглядит максимально естественно.

Этот оттенок настоящий мастер маскировки. Первые седые волосы? Исчезнет в глубоком, многослойном цвете. Сухая кожа или покраснения? Правильно подобранный тон сделает лицо более нежным и теплым. Идеально подойдет коже с персиковым, золотистым или оливковым подтоном, но существуют и прохладные варианты для "снежных королев".

Темный блонд. Фото из Instagram

В отличие от светло-каштанового, который больше тянет в коричневую гамму, темный блонд мягко играет между золотом, медом и глубоким пшеничным. Его иногда называют "грязным блондом", но звучит это гораздо грубее, чем выглядит — в реальности он просто богатый, глубокий и деликатный.

Чтобы получить этот цвет, не обязательно обесцвечивать волосы до белого. Если вы блондинка, достаточно сделать тонирование. Брюнеткам лучше идти к цели постепенно — несколько сеансов у мастера дадут лучший эффект и сохранят качество волос.

Блонд на темные волосы. Фото из Instagram

Темный блонд не требует особых жертв. Шампунь для окрашенных волос, желательно с витамином B3, кондиционер с ромашкой, минимум горячего стайлинга и ваш цвет будет сиять неделями. Не обязательно использовать "фиолетовые шампуни", как у платиновых блондинок — этот оттенок не желтеет, а со временем становится еще мягче.

Темный блонд — это про баланс: между теплым и холодным, между заметным и сдержанным, между трендом и вечной классикой. В сезоне весна-лето 2025, когда тренды меняются с молниеносной скоростью, этот оттенок остается на высоте.

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