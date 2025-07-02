Окрашивание волос, что заменило балаяж в 2025 году — модный хит

Девушка пришла на окрашивание волос. Фото: Freepik

Забудьте о сложных окрашиваниях, которые требуют частых походов в салон — летом 2025 года в моде максимально "живой" и солнечный цвет волос, который выглядит естественно, красиво и не нуждается в постоянном обновлении. Речь идет о Jam blonde — главном окрашивании лета, которое уже носят Блейк Лайвли, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие красавицы с мировых обложек.

Новини.LIVE расскажет больше об этом трендовом окрашивании.

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Jam blonde — это не просто еще один оттенок блонда. Его придумали фанаты бьюти-сферы из Instagram, которые сравнивают цвет с апельсиновым джемом: теплый, золотистый, будто напоенный солнцем. С таким цветом вы как будто только что вернулись с моря — волосы немного выгорели, кожа немного загорела, а в целом полный эффект "отдохнула, а не красилась".

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото из Instagram

Почему все сходят с ума от Jam blonde

Подходит всем — и блондинкам, и брюнеткам. Натуральные корни можно оставить как есть, ведь их не нужно красить. Еще из плюсов то, что окрашивание держится все лето — идеально для тех, кто не хочет бегать в салон каждые три недели.

Не требует такая прическа даже холодного тонирования — пепельные оттенки оставляем для зимы. С помощью такого окрашивания можно еще и легко освежить лицо — особенно, если осветлить несколько прядок у лица.

Бейонсе. Фото из Instagram

Суть проста: стилист добавляет теплые карамельные или золотистые нотки к основному цвету, делает легкий переход ближе к кончикам, как будто волосы выгорели на солнце. Такая растяжка выглядит максимально естественно и нежно. А еще пряди остаются живыми, блестящими, объемными.

Блейк Лайвли. Фото из Instagram

Главное, не забывать о регулярном увлажнении. Маски, масла, кондиционеры — ваши лучшие друзья. И, конечно, шляпы. Не только потому, что это модно, но и, потому что они защищают волосы от выгорания и ломкости.

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