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Главная Мода Модное окрашивание 2025 — его часто выбирают звезды и блогеры

Модное окрашивание 2025 — его часто выбирают звезды и блогеры

Ua en ru
Дата публикации 2 июля 2025 16:01
Окрашивание волос, что заменило балаяж в 2025 году — модный хит
Девушка пришла на окрашивание волос. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему все сходят с ума от Jam blonde

Забудьте о сложных окрашиваниях, которые требуют частых походов в салон — летом 2025 года в моде максимально "живой" и солнечный цвет волос, который выглядит естественно, красиво и не нуждается в постоянном обновлении. Речь идет о Jam blonde — главном окрашивании лета, которое уже носят Блейк Лайвли, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие красавицы с мировых обложек.

Новини.LIVE расскажет больше об этом трендовом окрашивании.

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Jam blonde — это не просто еще один оттенок блонда. Его придумали фанаты бьюти-сферы из Instagram, которые сравнивают цвет с апельсиновым джемом: теплый, золотистый, будто напоенный солнцем. С таким цветом вы как будто только что вернулись с моря — волосы немного выгорели, кожа немного загорела, а в целом полный эффект "отдохнула, а не красилась".

Фарбування, що буде в моді в 2025 рік
Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото из Instagram

Почему все сходят с ума от Jam blonde

Подходит всем — и блондинкам, и брюнеткам. Натуральные корни можно оставить как есть, ведь их не нужно красить. Еще из плюсов то, что окрашивание держится все лето — идеально для тех, кто не хочет бегать в салон каждые три недели.

Не требует такая прическа даже холодного тонирования — пепельные оттенки оставляем для зимы. С помощью такого окрашивания можно еще и легко освежить лицо — особенно, если осветлить несколько прядок у лица.

Бейонсе давно обирає саме це фарбування
Бейонсе. Фото из Instagram

Суть проста: стилист добавляет теплые карамельные или золотистые нотки к основному цвету, делает легкий переход ближе к кончикам, как будто волосы выгорели на солнце. Такая растяжка выглядит максимально естественно и нежно. А еще пряди остаются живыми, блестящими, объемными.

Блейк Лайвлі дивує завжди волоссям
Блейк Лайвли. Фото из Instagram

Главное, не забывать о регулярном увлажнении. Маски, масла, кондиционеры — ваши лучшие друзья. И, конечно, шляпы. Не только потому, что это модно, но и, потому что они защищают волосы от выгорания и ломкости.

Ранее мы писали о том, какие цвета волос еще и дарят легкий эффект омоложения.

Также мы сообщали, в какие мифы по уходу за волосами до сих пор верит большинство, а зря.

мода знаменитости прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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