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Головна Мода Як позбутися сивини у волоссі в будь-якому віці — прості рішення

Як позбутися сивини у волоссі в будь-якому віці — прості рішення

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 17:01
Як прибрати сивину у волоссі — ефект буде вже після першого разу
Сивина у волоссі. Фото: Freepik

Насправді у сивому волоссі немає нічого страшного, хоча й неприємно, особливо коли вам ще далеко до "офіційного" віку сивини. Але волосся не просто так раптом втрачає колір.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке сивина насправді

Кожна волосина має пігмент — меланін. Саме він відповідає за колір нашого волосся. Коли з якихось причин меланіну стає менше, волосина стає прозорою, тобто сивою. Замість пігменту в ній з’являються крихітні бульбашки повітря. Через це волосся не тільки змінює колір, а й стає ламким і сухим, особливо якщо тілу бракує вітамінів.

Чому волосся сивіє раніше часу

Іноді це просто спадковість. Якщо хтось із батьків посивів у 25 — є ймовірність, що і ви посивієте рано. Але є й інші причини:

  • нестача важливих вітамінів (особливо групи В, D, Е) та мінералів (цинк, мідь, кальцій, залізо);
  • хронічний стрес;
  • проблеми зі щитоподібною залозою;
  • нестача вітаміну B12;
  • деякі серйозні хвороби, зокрема ті, що впливають на обмін речовин або імунітет.

Що робити з сивим волоссям

Перше — не панікуйте. Якщо сивини небагато, її можна просто підстригти біля кореня. А от виривати не варто — це травмує шкіру, фолікул, і нове волосся буде рости слабшим. Ба більше, так можна і занести інфекцію, і замість однієї сивини отримаєте ще й запалення.

Сиве волосся може докучати і у молодому віці
Сиве волосся. Фото: Freepik


Найкраще буде звернутися до трихолога. Це лікар, який розбирається у здоров’ї волосся. Він зможе точно сказати, чому з’явилась сивина саме у вас, і чи можна її зупинити. У жінок сивина може бути "сигналом" гормональних змін. Часто це пов’язано з ендокринною системою або жіночим здоров’ям. 

Також буде не зайвим почати приймати комплекси вітамінів із мікроелементами. Ще варто менше нервувати й не палити, а краще стежити за режимом сну, харчуванням і водним балансом.

Раніше ми писали про те, які стрижки найкраще підходять до тонкого волосся.

Також ми повідомляли, коли краще мити волосся влітку, щоб воно завжди мало доглянутий вигляд.

мода зачіски лайфхаки волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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