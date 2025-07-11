Як прибрати сивину у волоссі — ефект буде вже після першого разу

Сивина у волоссі. Фото: Freepik

Насправді у сивому волоссі немає нічого страшного, хоча й неприємно, особливо коли вам ще далеко до "офіційного" віку сивини. Але волосся не просто так раптом втрачає колір.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке сивина насправді

Кожна волосина має пігмент — меланін. Саме він відповідає за колір нашого волосся. Коли з якихось причин меланіну стає менше, волосина стає прозорою, тобто сивою. Замість пігменту в ній з’являються крихітні бульбашки повітря. Через це волосся не тільки змінює колір, а й стає ламким і сухим, особливо якщо тілу бракує вітамінів.

Чому волосся сивіє раніше часу

Іноді це просто спадковість. Якщо хтось із батьків посивів у 25 — є ймовірність, що і ви посивієте рано. Але є й інші причини:

нестача важливих вітамінів (особливо групи В, D, Е) та мінералів (цинк, мідь, кальцій, залізо);

хронічний стрес;

проблеми зі щитоподібною залозою;

нестача вітаміну B12;

деякі серйозні хвороби, зокрема ті, що впливають на обмін речовин або імунітет.

Що робити з сивим волоссям

Перше — не панікуйте. Якщо сивини небагато, її можна просто підстригти біля кореня. А от виривати не варто — це травмує шкіру, фолікул, і нове волосся буде рости слабшим. Ба більше, так можна і занести інфекцію, і замість однієї сивини отримаєте ще й запалення.

Сиве волосся. Фото: Freepik



Найкраще буде звернутися до трихолога. Це лікар, який розбирається у здоров’ї волосся. Він зможе точно сказати, чому з’явилась сивина саме у вас, і чи можна її зупинити. У жінок сивина може бути "сигналом" гормональних змін. Часто це пов’язано з ендокринною системою або жіночим здоров’ям.

Також буде не зайвим почати приймати комплекси вітамінів із мікроелементами. Ще варто менше нервувати й не палити, а краще стежити за режимом сну, харчуванням і водним балансом.

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