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Главная Мода Как избавиться от седины в любом возрасте — простые решения

Как избавиться от седины в любом возрасте — простые решения

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 17:01
Как убрать седину в волосах — эффект будет уже после первого раза
Седина в волосах. Фото: Freepik

На самом деле в седых волосах нет ничего страшного, хотя и неприятно, особенно когда вам еще далеко до "официального" возраста седины. Однако волосы не просто так вдруг теряют цвет.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что такое седина на самом деле

Каждый волос имеет пигмент — меланин. Именно он отвечает за цвет наших волос. Когда по каким-то причинам меланина становится меньше, волос становится прозрачным, то есть седым. Вместо пигмента в нем появляются крошечные пузырьки воздуха. Из-за этого волосы не только меняют цвет, но и становятся ломкими и сухими, особенно если телу не хватает витаминов.

Почему волосы седеют раньше времени

Иногда это просто наследственность. Если кто-то из родителей поседел в 25 — есть вероятность, что и вы поседеете рано. Но есть и другие причины:

  • недостаток важных витаминов (особенно группы В, D, Е) и минералов (цинк, медь, кальций, железо);
  • хронический стресс;
  • проблемы со щитовидной железой;
  • недостаток витамина B12;
  • некоторые серьезные болезни, в частности те, что влияют на обмен веществ или иммунитет.

Что делать с седыми волосами

Первое — не паникуйте. Если седины немного, ее можно просто подстричь у корня. А вот вырывать не стоит — это травмирует кожу, фолликул, и новые волосы будут расти слабее. Более того, так можно и занести инфекцию, и вместо одной седины получите еще и воспаление.

Сиве волосся може докучати і у молодому віці
Седые волосы. Фото: Freepik


Лучше всего будет обратиться к трихологу. Это врач, который разбирается в здоровье волос. Он сможет точно сказать, почему появилась седина именно у вас, и можно ли ее остановить. У женщин седина может быть "сигналом" гормональных изменений. Часто это связано с эндокринной системой или женским здоровьем.

Также будет не лишним начать принимать комплексы витаминов с микроэлементами. Еще стоит меньше нервничать и не курить, а лучше следить за режимом сна, питанием и водным балансом.

Ранее мы писали о том, какие стрижки лучше всего подходят к тонким волосам.

Также мы сообщали, когда лучше мыть волосы летом, чтобы они всегда выглядели ухоженными.

мода прически лайфхаки волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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