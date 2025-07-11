Как убрать седину в волосах — эффект будет уже после первого раза

Как избавиться от седины в любом возрасте — простые решения
На самом деле в седых волосах нет ничего страшного, хотя и неприятно, особенно когда вам еще далеко до "официального" возраста седины. Однако волосы не просто так вдруг теряют цвет.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Что такое седина на самом деле
Каждый волос имеет пигмент — меланин. Именно он отвечает за цвет наших волос. Когда по каким-то причинам меланина становится меньше, волос становится прозрачным, то есть седым. Вместо пигмента в нем появляются крошечные пузырьки воздуха. Из-за этого волосы не только меняют цвет, но и становятся ломкими и сухими, особенно если телу не хватает витаминов.
Почему волосы седеют раньше времени
Иногда это просто наследственность. Если кто-то из родителей поседел в 25 — есть вероятность, что и вы поседеете рано. Но есть и другие причины:
- недостаток важных витаминов (особенно группы В, D, Е) и минералов (цинк, медь, кальций, железо);
- хронический стресс;
- проблемы со щитовидной железой;
- недостаток витамина B12;
- некоторые серьезные болезни, в частности те, что влияют на обмен веществ или иммунитет.
Что делать с седыми волосами
Первое — не паникуйте. Если седины немного, ее можно просто подстричь у корня. А вот вырывать не стоит — это травмирует кожу, фолликул, и новые волосы будут расти слабее. Более того, так можно и занести инфекцию, и вместо одной седины получите еще и воспаление.
Лучше всего будет обратиться к трихологу. Это врач, который разбирается в здоровье волос. Он сможет точно сказать, почему появилась седина именно у вас, и можно ли ее остановить. У женщин седина может быть "сигналом" гормональных изменений. Часто это связано с эндокринной системой или женским здоровьем.
Также будет не лишним начать принимать комплексы витаминов с микроэлементами. Еще стоит меньше нервничать и не курить, а лучше следить за режимом сна, питанием и водным балансом.
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