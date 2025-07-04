Чому у п’ятницю не радять мити голову — прикмети та вірування

Дівчині миють волосся. Фото: Freepik

Здається, що може бути простішим — помити голову. Але ще наші прабабусі ставились до цього дуже серйозно. Вони вірили: волосся — не просто прикраса, а справжній енергетичний провідник. Через нього ми нібито передаємо сигнали у Всесвіт. Тому й підходили до догляду за ним із особливою увагою — стригли й мили волосся лише в "правильні" дні.

Новини.LIVE розповість, коли ж варто братись за шампунь, а коли краще відкласти миття на інший день.

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Чому згідно з прикметами не варто мити голову в п’ятницю

У народі п’ятниця вважається несприятливим днем для будь-яких водних процедур, особливо для миття волосся. Вважалося, що саме цього дня Христос був розп’ятий, і тому будь-яке "очищення" може нашкодити — як фізично, так і енергетично.

Є навіть прикмета: якщо помити голову в п’ятницю — можуть почати випадати волосся. Не факт, що це правда, але ті, хто вірить у знаки, намагаються уникати таких процедур у цей день.

Дівчина доглядає за волоссям. Фото: Freepik

А коли мити голову корисно

Вівторок — чудовий день для старту. Усе, що робиться у вівторок, нібито веде до хороших результатів. А ще кажуть, що миття голови в цей день сприяє оновленню думок і сил.

Субота — ідеальний час для "банного дня". З давніх-давен саме суботу вважали часом для очищення не тільки тіла, а й душі. Помили голову і ніби зняли втому з усього тижня.

Середа і четвер — нейтральні дні. Але якщо мити волосся в середу, це може допомогти навести лад у думках. А в четвер — особливо до світанку — є шанс "зарядитися" на позитив і залучити добру енергію.

Неділя ж здавна була днем відпочинку, спокою та духовного очищення. У цей день не заведено займатись хатніми справами, особливо доглядом за тілом. За прикметами, миття голови в неділю може "змити" удачу, привести до фінансових труднощів або навіть проблем на роботі.

Звісно, кожен вирішує сам, коли і як доглядати за собою. Але якщо вам цікаво дотримуватись народних традицій або просто хочеться знайти додаткову магію у звичних речах — спробуйте обрати для миття волосся "правильний" день. Можливо, саме це і стане вашою новою щасливою звичкою.

Раніше ми писали про те, як можна уникнути миття волосся кожен день — що дійсно допоможе.

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