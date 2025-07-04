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Главная Мода Можно ли мыть волосы в пятницу — что говорят приметы

Можно ли мыть волосы в пятницу — что говорят приметы

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 10:38
Почему в пятницу не советуют мыть голову — приметы и верования
Девушке моют волосы. Фото: Freepik

Кажется, что может быть проще — помыть голову. Но еще наши прабабушки относились к этому очень серьезно. Они верили: волосы — не просто украшение, а настоящий энергетический проводник. Через них мы якобы передаем сигналы во Вселенную. Поэтому и подходили к уходу за ними с особым вниманием — стригли и мыли волосы только в "правильные" дни.

Новини.LIVE расскажет, когда же стоит браться за шампунь, а когда лучше отложить мытье на другой день.

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Почему согласно приметам не стоит мыть голову в пятницу

В народе пятница считается неблагоприятным днем для любых водных процедур, особенно для мытья волос. Считалось, что именно в этот день Христос был распят, и поэтому любое "очищение" может навредить — как физически, так и энергетически.

Есть даже примета: если помыть голову в пятницу — могут начать выпадать волосы. Не факт, что это правда, но те, кто верит в знаки, стараются избегать таких процедур в этот день.

Деякі дні не сприятливі для миття волосся
Девушка ухаживает за волосами. Фото: Freepik

А когда мыть голову полезно

Вторник — отличный день для старта. Все, что делается во вторник, якобы ведет к хорошим результатам. А еще говорят, что мытье головы в этот день способствует обновлению мыслей и сил.

Суббота — идеальное время для "банного дня". Издавна именно субботу считали временем для очищения не только тела, но и души. Помыли голову и будто сняли усталость со всей недели.

Среда и четверг — нейтральные дни. Но если мыть волосы в среду, это может помочь навести порядок в мыслях. А в четверг — особенно до рассвета — есть шанс "зарядиться" на позитив и привлечь добрую энергию.

Воскресенье же издавна было днем отдыха, покоя и духовного очищения. В этот день не принято заниматься домашними делами, особенно уходом за телом. По приметам, мытье головы в воскресенье может "смыть" удачу, привести к финансовым трудностям или даже проблемам на работе.

Конечно, каждый решает сам, когда и как ухаживать за собой. Но если вам интересно придерживаться народных традиций или просто хочется найти дополнительную магию в привычных вещах — попробуйте выбрать для мытья волос "правильный" день. Возможно, именно это и станет вашей новой счастливой привычкой.

Ранее мы писали о том, как можно избежать мытья волос каждый день — что действительно поможет.

Также мы сообщали, что нельзя делать с волосами по народным приметам.

мода тренды волосы стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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