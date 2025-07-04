Почему в пятницу не советуют мыть голову — приметы и верования

Можно ли мыть волосы в пятницу — что говорят приметы
Кажется, что может быть проще — помыть голову. Но еще наши прабабушки относились к этому очень серьезно. Они верили: волосы — не просто украшение, а настоящий энергетический проводник. Через них мы якобы передаем сигналы во Вселенную. Поэтому и подходили к уходу за ними с особым вниманием — стригли и мыли волосы только в "правильные" дни.
Новини.LIVE расскажет, когда же стоит браться за шампунь, а когда лучше отложить мытье на другой день.
Почему согласно приметам не стоит мыть голову в пятницу
В народе пятница считается неблагоприятным днем для любых водных процедур, особенно для мытья волос. Считалось, что именно в этот день Христос был распят, и поэтому любое "очищение" может навредить — как физически, так и энергетически.
Есть даже примета: если помыть голову в пятницу — могут начать выпадать волосы. Не факт, что это правда, но те, кто верит в знаки, стараются избегать таких процедур в этот день.
А когда мыть голову полезно
Вторник — отличный день для старта. Все, что делается во вторник, якобы ведет к хорошим результатам. А еще говорят, что мытье головы в этот день способствует обновлению мыслей и сил.
Суббота — идеальное время для "банного дня". Издавна именно субботу считали временем для очищения не только тела, но и души. Помыли голову и будто сняли усталость со всей недели.
Среда и четверг — нейтральные дни. Но если мыть волосы в среду, это может помочь навести порядок в мыслях. А в четверг — особенно до рассвета — есть шанс "зарядиться" на позитив и привлечь добрую энергию.
Воскресенье же издавна было днем отдыха, покоя и духовного очищения. В этот день не принято заниматься домашними делами, особенно уходом за телом. По приметам, мытье головы в воскресенье может "смыть" удачу, привести к финансовым трудностям или даже проблемам на работе.
Конечно, каждый решает сам, когда и как ухаживать за собой. Но если вам интересно придерживаться народных традиций или просто хочется найти дополнительную магию в привычных вещах — попробуйте выбрать для мытья волос "правильный" день. Возможно, именно это и станет вашей новой счастливой привычкой.
Ранее мы писали о том, как можно избежать мытья волос каждый день — что действительно поможет.
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