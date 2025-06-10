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Головна Мода Що не можна робити з волоссям — популярні народні прикмети

Що не можна робити з волоссям — популярні народні прикмети

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 10:36
Найвідоміші прикмети про волосся — що варто знати
Дівчина заплітає своє волосся. Фото: Freepik

Чи задумувалися ви колись, чому наші бабусі так дбайливо ставилися до волосся? У народі здавна вважали, що волосся — це не просто прикраса. Це наче тонка нитка, яка з'єднує людину з силами Всесвіту. Тому й поводитися з ним треба обережно: неправильно зістриг і вже щось у житті пішло шкереберть.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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У старі часи казали: гарне, доглянуте волосся приносить людині щастя і достаток. А кожна дія з волоссям — це як втручання в енергетику. Звідси й народилися численні прикмети. Не все можна було робити, і не кожному дозволялося торкатися до чуба. Багато з тих вірувань збереглися й досі.

З волоссям повязано чимало прикмет
Гарне волосся у дівчини. Фото: Freepik

Популярні прикмети про волосся, в які вірять досі

Ось кілька найцікавіших:

  • Себе стригти не можна. Легко обрізати не лише довжину, а й удачу чи здоров’я. Особливо, якщо в житті не все гладко — краще довірити це іншій людині.
  • Підстригатися краще на повний місяць. Тоді волосся буде рости густіше і швидше, мов трава після дощу.
  • Є дивна, але моторошна прикмета: якщо зрізане волосся погано горить, то це — недобрий знак, нібито щось з енергією людини не так.
  • Перед важливою справою (наприклад, іспитом) голову краще не мити. Вважалося, що так можна змити розум і удачу.
  • Не розчесали одну прядку? Це до дороги. Може, скоро вирушите кудись у справах або на відпочинок.
  • Перукар має бути тієї ж статі. Чому? Бо стрижка — це обмін енергіями. Якщо перукар — протилежної статі, і ще й надто симпатизує вам, може вплинути на ваші стосунки чи навіть внести сум'яття в особисте життя.
  • Перо в волоссі після сну? Це ніби знак — хтось про вас думає і, можливо, закохався.
  • Зрізане волосся віднесло вітром у гніздо? Кажуть, це до головного болю.
  • Волосся розчісують тільки вдень. Увечері або вночі — зась. Нібито тоді волосся стає вразливим.
  • Весняний дощ не лише для квітів. Якщо потрапите під перший теплий дощ і намочите волосся — воно ростиме швидко і буде міцним.

Ці прикмети можна сприймати з гумором або з повагою — вибір за вами. Але навіть якщо не вірити в енергетику, ставитися до свого волосся з любов’ю точно не завадить.

Раніше ми писали про популярні міфи про волосся, в які вірять десятками років.

Також ми повідомляли, чи варто часто мити волосся на думку трихологів.

прикмети мода волосся цікаві факти стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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