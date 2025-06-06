Часте миття голови — чи дійсно це небезпечно для волосся

Дівчині миють волосся. Фото: Freepik

Випадіння волосся — це природний процес. У середньому людина втрачає від 80 до 100 волосин щодня. У кожного є своя індивідуальна норма, і головне помітити, якщо волосся стало випадати значно більше, ніж зазвичай, особливо під час миття голови, розчісування чи після сну.

Новини.LIVE розповість детальніше про це.

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Якщо ви не хворіли, не переживали стресу і не змінювали догляд, але волосся почало активно випадати, можна провести просту перевірку. Протягом дня користуйтеся однією гребінкою, а ввечері підрахуйте випалі волосини. Додайте ще близько 10, які могли залишитися на одязі чи підлозі. Якщо у вас густе волосся, припустима кількість — до 120–150 волосин, при тонкому — до 70–80. Якщо більше, то варто звернутися до спеціаліста.

Волосся випадає у дівчини. Фото: Freepik

Якщо волосина однакової товщини по всій довжині, значить, вона зламалась, а не випала з коренем. Це вказує не на проблему з фолікулом, а на ламкість через агресивний догляд, часте фарбування, укладки або термоприлади.

Миття голови не викликає випадіння волосся

Саме по собі миття не шкодить. Воно лише допомагає вивести волосини, які й так мали б випасти. Утримання від гігієни погіршує ситуацію: накопичується шкірне сало, відмерлі клітини, закупорюються пори, виникають свербіж, лупа, запалення. Це може спровокувати ще більше випадіння.

Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Як часто мити голову

Частота миття залежить від типу шкіри голови: жирну — раз на 1–2 дні, суху — раз на 3–4 дні. Шампунь потрібно обирати саме за типом шкіри, а не за типом волосся.

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