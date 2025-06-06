Часте миття голови — чи дійсно це небезпечно для волосся

Чи шкодить часте миття голови волоссю — відповідь неочікувана
Випадіння волосся — це природний процес. У середньому людина втрачає від 80 до 100 волосин щодня. У кожного є своя індивідуальна норма, і головне помітити, якщо волосся стало випадати значно більше, ніж зазвичай, особливо під час миття голови, розчісування чи після сну.
Новини.LIVE розповість детальніше про це.
Коли потрібно звернутися до трихолога
Якщо ви не хворіли, не переживали стресу і не змінювали догляд, але волосся почало активно випадати, можна провести просту перевірку. Протягом дня користуйтеся однією гребінкою, а ввечері підрахуйте випалі волосини. Додайте ще близько 10, які могли залишитися на одязі чи підлозі. Якщо у вас густе волосся, припустима кількість — до 120–150 волосин, при тонкому — до 70–80. Якщо більше, то варто звернутися до спеціаліста.
Якщо волосина однакової товщини по всій довжині, значить, вона зламалась, а не випала з коренем. Це вказує не на проблему з фолікулом, а на ламкість через агресивний догляд, часте фарбування, укладки або термоприлади.
Миття голови не викликає випадіння волосся
Саме по собі миття не шкодить. Воно лише допомагає вивести волосини, які й так мали б випасти. Утримання від гігієни погіршує ситуацію: накопичується шкірне сало, відмерлі клітини, закупорюються пори, виникають свербіж, лупа, запалення. Це може спровокувати ще більше випадіння.
Як часто мити голову
Частота миття залежить від типу шкіри голови: жирну — раз на 1–2 дні, суху — раз на 3–4 дні. Шампунь потрібно обирати саме за типом шкіри, а не за типом волосся.
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