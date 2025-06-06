Частое мытье головы — действительно ли это опасно для волос

Девушке моют волосы. Фото: Freepik

Выпадение волос — это естественный процесс. В среднем человек теряет от 80 до 100 волос ежедневно. У каждого есть своя индивидуальная норма, и главное заметить, если волосы стали выпадать значительно больше, чем обычно, особенно во время мытья головы, расчесывания или после сна.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этом.

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Если вы не болели, не переживали стресса и не меняли уход, но волосы начали активно выпадать, можно провести простую проверку. В течение дня пользуйтесь одной расческой, а вечером подсчитайте выпавшие волосы. Добавьте еще около 10, которые могли остаться на одежде или полу. Если у вас густые волосы, допустимое количество — до 120-150 волос, при тонких — до 70-80. Если больше, то стоит обратиться к специалисту.

Волосы выпадают у девушки. Фото: Freepik

Если волос одинаковой толщины по всей длине, значит, он сломался, а не выпал с корнем. Это указывает не на проблему с фолликулом, а на ломкость из-за агрессивного ухода, частого окрашивания, укладки или термоприборов.

Мытье головы не вызывает выпадение волос

Само по себе мытье не вредит. Оно лишь помогает вывести волосы, которые и так должны были бы выпасть. Воздержание от гигиены ухудшает ситуацию: накапливается кожное сало, отмершие клетки, закупориваются поры, возникают зуд, перхоть, воспаления. Это может спровоцировать еще большее выпадение.

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Как часто мыть голову

Частота мытья зависит от типа кожи головы: жирную — раз в 1-2 дня, сухую — раз в 3-4 дня. Шампунь нужно выбирать именно по типу кожи, а не по типу волос.

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