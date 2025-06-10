Самые известные приметы о волосах — что стоит знать

Девушка заплетает свои волосы. Фото: Freepik

Задумывались ли вы когда-то, почему наши бабушки так бережно относились к волосам? В народе издавна считали, что волосы — это не просто украшение. Это как тонкая нить, которая соединяет человека с силами Вселенной. Поэтому и обращаться с ними надо осторожно: неправильно состриг и уже что-то в жизни пошло наперекосяк.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В старые времена говорили: красивые, ухоженные волосы приносят человеку счастье и достаток. А каждое действие с волосами — это как вмешательство в энергетику. Отсюда и родились многочисленные приметы. Не все можно было делать, и не каждому разрешалось прикасаться к чубу. Многие из тех верований сохранились до сих пор.

Красивые волосы у девушки. Фото: Freepik

Популярные приметы о волосах, в которые верят до сих пор

Вот несколько самых интересных:

Себя стричь нельзя. Легко обрезать не только длину, но и удачу или здоровье. Особенно, если в жизни не все гладко — лучше доверить это другому человеку.

Легко обрезать не только длину, но и удачу или здоровье. Особенно, если в жизни не все гладко — лучше доверить это другому человеку. Подстригаться лучше на полнолуние. Тогда волосы будут расти гуще и быстрее, как трава после дождя.

Тогда волосы будут расти гуще и быстрее, как трава после дождя. Есть странная, но жуткая примета: если срезанные волосы плохо горят, то это — недобрый знак, якобы что-то с энергией человека не так.

если срезанные волосы плохо горят, то это — недобрый знак, якобы что-то с энергией человека не так. Перед важным делом (например, экзаменом) голову лучше не мыть. Считалось, что так можно смыть ум и удачу.

Считалось, что так можно смыть ум и удачу. Не расчесали одну прядку? Это к дороге. Может, скоро отправитесь куда-то по делам или на отдых.

Это к дороге. Может, скоро отправитесь куда-то по делам или на отдых. Парикмахер должен быть того же пола. Почему? Потому что стрижка — это обмен энергиями. Если парикмахер — противоположного пола, да еще и слишком симпатизирует вам, может повлиять на ваши отношения или даже внести сумятицу в личную жизнь.

Почему? Потому что стрижка — это обмен энергиями. Если парикмахер — противоположного пола, да еще и слишком симпатизирует вам, может повлиять на ваши отношения или даже внести сумятицу в личную жизнь. Перо в волосах после сна? Это как бы знак — кто-то о вас думает и, возможно, влюбился.

Это как бы знак — кто-то о вас думает и, возможно, влюбился. Срезанные волосы унесло ветром в гнездо? Говорят, это к головной боли.

Говорят, это к головной боли. Волосы расчесывают только днем. Вечером или ночью — нельзя. Якобы тогда волосы становятся уязвимыми.

Вечером или ночью — нельзя. Якобы тогда волосы становятся уязвимыми. Весенний дождь не только для цветов. Если попадете под первый теплый дождь и намочите волосы — они будут расти быстро и будут крепкими.

Эти приметы можно воспринимать с юмором или с уважением — выбор за вами. Но даже если не верить в энергетику, относиться к своим волосам с любовью точно не помешает.

Ранее мы писали о популярных мифах о волосах, в которые верят десятками лет.

Также мы сообщали, стоит ли часто мыть волосы по мнению трихологов.