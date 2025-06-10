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Главная Мода Что нельзя делать с волосами — популярные народные приметы

Что нельзя делать с волосами — популярные народные приметы

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 10:36
Самые известные приметы о волосах — что стоит знать
Девушка заплетает свои волосы. Фото: Freepik

Задумывались ли вы когда-то, почему наши бабушки так бережно относились к волосам? В народе издавна считали, что волосы — это не просто украшение. Это как тонкая нить, которая соединяет человека с силами Вселенной. Поэтому и обращаться с ними надо осторожно: неправильно состриг и уже что-то в жизни пошло наперекосяк.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В старые времена говорили: красивые, ухоженные волосы приносят человеку счастье и достаток. А каждое действие с волосами — это как вмешательство в энергетику. Отсюда и родились многочисленные приметы. Не все можно было делать, и не каждому разрешалось прикасаться к чубу. Многие из тех верований сохранились до сих пор.

З волоссям повязано чимало прикмет
Красивые волосы у девушки. Фото: Freepik

Популярные приметы о волосах, в которые верят до сих пор

Вот несколько самых интересных:

  • Себя стричь нельзя. Легко обрезать не только длину, но и удачу или здоровье. Особенно, если в жизни не все гладко — лучше доверить это другому человеку.
  • Подстригаться лучше на полнолуние. Тогда волосы будут расти гуще и быстрее, как трава после дождя.
  • Есть странная, но жуткая примета: если срезанные волосы плохо горят, то это — недобрый знак, якобы что-то с энергией человека не так.
  • Перед важным делом (например, экзаменом) голову лучше не мыть. Считалось, что так можно смыть ум и удачу.
  • Не расчесали одну прядку? Это к дороге. Может, скоро отправитесь куда-то по делам или на отдых.
  • Парикмахер должен быть того же пола. Почему? Потому что стрижка — это обмен энергиями. Если парикмахер — противоположного пола, да еще и слишком симпатизирует вам, может повлиять на ваши отношения или даже внести сумятицу в личную жизнь.
  • Перо в волосах после сна? Это как бы знак — кто-то о вас думает и, возможно, влюбился.
  • Срезанные волосы унесло ветром в гнездо? Говорят, это к головной боли.
  • Волосы расчесывают только днем. Вечером или ночью — нельзя. Якобы тогда волосы становятся уязвимыми.
  • Весенний дождь не только для цветов. Если попадете под первый теплый дождь и намочите волосы — они будут расти быстро и будут крепкими.

Эти приметы можно воспринимать с юмором или с уважением — выбор за вами. Но даже если не верить в энергетику, относиться к своим волосам с любовью точно не помешает.

Ранее мы писали о популярных мифах о волосах, в которые верят десятками лет.

Также мы сообщали, стоит ли часто мыть волосы по мнению трихологов.

приметы мода волосы интересные факты стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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