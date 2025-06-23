Як доглядати за волоссям, що швидко жирніє — поради та перевірені методи

Чому волосся швидко жирніє — причина може вас здивувати
Іноді вже наступного дня після миття волосся має такий вигляд, ніби ви тиждень не торкалися до шампуню. Знайома ситуація? Це не означає, що ви робите щось не так. У багатьох людей така особливість — активна робота сальних залоз на шкірі голови. Але є й хороша новина: все можна змінити, якщо знати кілька простих речей.
Новини.LIVE розповість детальніше, про що саме йдеться.
Чому волосся жирніє
На шкірі голови є сальні залози — це частина її природного захисту. Вони виділяють жир, який допомагає зволожити шкіру й саму структуру волосини. Але коли жиру занадто багато, а ще й додається пил, піт і не зовсім вдалий догляд, маємо те, що маємо — сальне волосся вже до обіду.
Ось що може посилити ситуацію:
- активне тренування чи спека;
- надто часте миття голови;
- пряме волосся — на ньому жир поширюється швидше, ніж на хвилястому;
- занадто поживні засоби (маски, масла, кондиціонери) нанесені на корені;
- невідповідний шампунь.
Як зменшити жирність волосся
Правильне миття
Мийте голову не щодня, а хоча б через день. Ідеально — 2–3 рази на тиждень. Так шкіра голови навчиться працювати в спокійнішому режимі.
Обирайте потрібний шампунь
Зверніть увагу на склад — шукайте саліцилову кислоту, цинк або лимонні екстракти. Вони нормалізують роботу сальних залоз. А ще не забувайте про кондиціонер, але використовуйте його лише на довжині, не торкайтеся коренів.
Сухий шампунь і навіть дитяча присипка
Коли часу обмаль, а волосся вже блищить, нанесіть сухий шампунь або дитячу присипку на корені. Потім просто розчешіть. Для темного волосся присипку можна змішати з какао — працює ідеально.
Правильна щітка
Щітка з натуральною щетиною (наприклад, з кабана) не тільки прочісує волосся, а й рівномірно розподіляє жир від коренів по всій довжині. Це робить зачіску більш доглянутою.
Мінімум стайлінгу
Гелі, муси, спреї для блиску — не друзі жирного волосся. Вони створюють плівку, яка ще швидше "запрошує" пил і сало. Краще обирайте легкі флюїди або взагалі нічого не наносьте після миття.
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