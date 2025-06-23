Як доглядати за волоссям, що швидко жирніє — поради та перевірені методи

Дівчина з неслухняним волоссям. Фото: Freepik

Іноді вже наступного дня після миття волосся має такий вигляд, ніби ви тиждень не торкалися до шампуню. Знайома ситуація? Це не означає, що ви робите щось не так. У багатьох людей така особливість — активна робота сальних залоз на шкірі голови. Але є й хороша новина: все можна змінити, якщо знати кілька простих речей.

Новини.LIVE розповість детальніше, про що саме йдеться.

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Чому волосся жирніє

На шкірі голови є сальні залози — це частина її природного захисту. Вони виділяють жир, який допомагає зволожити шкіру й саму структуру волосини. Але коли жиру занадто багато, а ще й додається пил, піт і не зовсім вдалий догляд, маємо те, що маємо — сальне волосся вже до обіду.

Ось що може посилити ситуацію:

активне тренування чи спека;

надто часте миття голови;

пряме волосся — на ньому жир поширюється швидше, ніж на хвилястому;

занадто поживні засоби (маски, масла, кондиціонери) нанесені на корені;

невідповідний шампунь.

Жирне волосся. Фото: Freepik

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Правильне миття

Мийте голову не щодня, а хоча б через день. Ідеально — 2–3 рази на тиждень. Так шкіра голови навчиться працювати в спокійнішому режимі.

Обирайте потрібний шампунь

Зверніть увагу на склад — шукайте саліцилову кислоту, цинк або лимонні екстракти. Вони нормалізують роботу сальних залоз. А ще не забувайте про кондиціонер, але використовуйте його лише на довжині, не торкайтеся коренів.

Сухий шампунь і навіть дитяча присипка

Коли часу обмаль, а волосся вже блищить, нанесіть сухий шампунь або дитячу присипку на корені. Потім просто розчешіть. Для темного волосся присипку можна змішати з какао — працює ідеально.

Правильна щітка

Щітка з натуральною щетиною (наприклад, з кабана) не тільки прочісує волосся, а й рівномірно розподіляє жир від коренів по всій довжині. Це робить зачіску більш доглянутою.

Мінімум стайлінгу

Гелі, муси, спреї для блиску — не друзі жирного волосся. Вони створюють плівку, яка ще швидше "запрошує" пил і сало. Краще обирайте легкі флюїди або взагалі нічого не наносьте після миття.

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