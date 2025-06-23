Как ухаживать за волосами, что быстро жирнеют — советы и проверенные методы

Девушка с непослушными волосами. Фото: Freepik

Иногда уже на следующий день после мытья волосы выглядят так, будто вы неделю не прикасались к шампуню. Знакомая ситуация? Это не значит, что вы делаете что-то не так. У многих людей такая особенность — активная работа сальных желез на коже головы. Но есть и хорошая новость: все можно изменить, если знать несколько простых вещей.

Новини.LIVE расскажет подробнее, о чем именно идет речь.

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Почему волосы жирнеют

На коже головы есть сальные железы — это часть ее естественной защиты. Они выделяют жир, который помогает увлажнить кожу и саму структуру волоса. Но когда жира слишком много, а еще и добавляется пыль, пот и не совсем удачный уход, имеем то, что имеем — сальные волосы уже к обеду.

Вот что может усугубить ситуацию:

активная тренировка или жара;

слишком частое мытье головы;

прямые волосы — на них жир распространяется быстрее, чем на волнистых;

слишком питательные средства (маски, масла, кондиционеры) нанесены на корни;

неподходящий шампунь.

Жирные волосы. Фото: Freepik

Как уменьшить жирность волос

Правильное мытье волос

Мойте голову не ежедневно, а хотя бы через день. Идеально — 2-3 раза в неделю. Так кожа головы научится работать в более спокойном режиме.

Выбирайте нужный шампунь

Обратите внимание на состав — ищите салициловую кислоту, цинк или лимонные экстракты. Они нормализуют работу сальных желез. А еще не забывайте о кондиционере, но используйте его только на длине, не касайтеся корней.

Сухой шампунь и даже детская присыпка

Когда времени мало, а волосы уже блестят, нанесите сухой шампунь или детскую присыпку на корни. Затем просто расчешите их. Для темных волос присыпку можно смешать с какао — работает идеально.

Правильная щетка

Щетка с натуральной щетиной (например, из кабана) не только прочесывает волосы, но и равномерно распределяет жир от корней по всей длине. Это делает прическу более ухоженной.

Минимум стайлинга

Гели, муссы, спреи для блеска — не друзья жирных волос. Они создают пленку, которая еще быстрее "приглашает" пыль и сало. Лучше выбирайте легкие флюиды или вообще ничего не наносите после мытья.

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