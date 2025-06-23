Как ухаживать за волосами, что быстро жирнеют — советы и проверенные методы

Почему волосы быстро жирнеют — причина может вас удивить
Иногда уже на следующий день после мытья волосы выглядят так, будто вы неделю не прикасались к шампуню. Знакомая ситуация? Это не значит, что вы делаете что-то не так. У многих людей такая особенность — активная работа сальных желез на коже головы. Но есть и хорошая новость: все можно изменить, если знать несколько простых вещей.
Новини.LIVE расскажет подробнее, о чем именно идет речь.
Почему волосы жирнеют
На коже головы есть сальные железы — это часть ее естественной защиты. Они выделяют жир, который помогает увлажнить кожу и саму структуру волоса. Но когда жира слишком много, а еще и добавляется пыль, пот и не совсем удачный уход, имеем то, что имеем — сальные волосы уже к обеду.
Вот что может усугубить ситуацию:
- активная тренировка или жара;
- слишком частое мытье головы;
- прямые волосы — на них жир распространяется быстрее, чем на волнистых;
- слишком питательные средства (маски, масла, кондиционеры) нанесены на корни;
- неподходящий шампунь.
Как уменьшить жирность волос
Правильное мытье волос
Мойте голову не ежедневно, а хотя бы через день. Идеально — 2-3 раза в неделю. Так кожа головы научится работать в более спокойном режиме.
Выбирайте нужный шампунь
Обратите внимание на состав — ищите салициловую кислоту, цинк или лимонные экстракты. Они нормализуют работу сальных желез. А еще не забывайте о кондиционере, но используйте его только на длине, не касайтеся корней.
Сухой шампунь и даже детская присыпка
Когда времени мало, а волосы уже блестят, нанесите сухой шампунь или детскую присыпку на корни. Затем просто расчешите их. Для темных волос присыпку можно смешать с какао — работает идеально.
Правильная щетка
Щетка с натуральной щетиной (например, из кабана) не только прочесывает волосы, но и равномерно распределяет жир от корней по всей длине. Это делает прическу более ухоженной.
Минимум стайлинга
Гели, муссы, спреи для блеска — не друзья жирных волос. Они создают пленку, которая еще быстрее "приглашает" пыль и сало. Лучше выбирайте легкие флюиды или вообще ничего не наносите после мытья.
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