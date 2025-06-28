Як рідше мити волосся — дотримуйтесь цих простих порад

Дівчині миють волосся. Фото: Freepik

Деяким жінкам доводиться мити голову щодня, адже не допомагають ні дорогі шампуні, ні маски. Насправді секрет чистого волосся полягає в кількох правилах, яких важливо дотримуватись. Це допоможе довше зберігати локони чистими.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Шампунь

Підбирайте засоби для догляду не за цінником, а за типом вашої шкіри голови. Навіть найдорожчий шампунь не підійде вам, якщо він зволожує, а у вас й так жирний тип шкіри.

Вода

Не варто мити волосся гарячою водою, адже це лише провокуватиме зайве вироблення шкірного сала. Так само може нашкодити й занадто холодна температура. Віддайте перевагу теплій воді.

Миття голови. Фото: Pexels

Гребінець

Промивайте мильною водою гребінець хоча б раз у два тижні. В іншому випадку ви просто будете забруднювати волосся при розчісуванні.

Харчування

Шкіра голови буде бруднитись швидше, якщо ви вживаєте занадто жирну, гостру їжу, багато солодкого і мучного. Те ж саме стосується й шкідливих звичок.

Дівчина тримає тарілку з овочами. Фото: Pexels

Фен

Занадто гарячі температури будуть не тільки сушити і псувати волосся, але й провокувати підвищену жирність шкіри голови. Сушіть волосся теплим повітрям.

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