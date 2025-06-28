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Головна Мода Забудьте про миття голови кожен день — ось що допоможе

Забудьте про миття голови кожен день — ось що допоможе

Ua en ru
Дата публікації: 28 червня 2025 11:15
Як рідше мити волосся — дотримуйтесь цих простих порад
Дівчині миють волосся. Фото: Freepik
Ключові моменти Як рідше мити голову

Деяким жінкам доводиться мити голову щодня, адже не допомагають ні дорогі шампуні, ні маски. Насправді секрет чистого волосся полягає в кількох правилах, яких важливо дотримуватись. Це допоможе довше зберігати локони чистими.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як рідше мити голову

Шампунь

Підбирайте засоби для догляду не за цінником, а за типом вашої шкіри голови. Навіть найдорожчий шампунь не підійде вам, якщо він зволожує, а у вас й так жирний тип шкіри.

Вода

Не варто мити волосся гарячою водою, адже це лише провокуватиме зайве вироблення шкірного сала. Так само може нашкодити й занадто холодна температура. Віддайте перевагу теплій воді.

Як рідше мити волосся
Миття голови. Фото: Pexels

Гребінець

Промивайте мильною водою гребінець хоча б раз у два тижні. В іншому випадку ви просто будете забруднювати волосся при розчісуванні.

Харчування

Шкіра голови буде бруднитись швидше, якщо ви вживаєте занадто жирну, гостру їжу, багато солодкого і мучного. Те ж саме стосується й шкідливих звичок.

Як рідше мити волосся
Дівчина тримає тарілку з овочами. Фото: Pexels

Фен

Занадто гарячі температури будуть не тільки сушити і псувати волосся, але й провокувати підвищену жирність шкіри голови. Сушіть волосся теплим повітрям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка зачіска ідеально підійде на літо.

Також ми розповідали про те, які кольори волосся можуть зробити вас молодшою на 10 років.

мода поради волосся краса миття голови
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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