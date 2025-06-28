Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Забудьте о мытье головы каждый день — вот что поможет

Забудьте о мытье головы каждый день — вот что поможет

Ua en ru
Дата публикации 28 июня 2025 11:15
Как реже мыть волосы — следуйте этим простым советам
Девушке моют волосы. Фото: Freepik
Ключові моменти Как реже мыть голову

Некоторым женщинам приходится мыть голову ежедневно, ведь не помогают ни дорогие шампуни, ни маски. На самом деле секрет чистых волос заключается в нескольких правилах, которых важно придерживаться. Это поможет дольше сохранять локоны чистыми.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как реже мыть голову

Шампунь

Подбирайте средства для ухода не по ценнику, а по типу вашей кожи головы. Даже самый дорогой шампунь не подойдет вам, если он увлажняет, а у вас и так жирный тип кожи.

Вода

Не стоит мыть волосы горячей водой, ведь это только провоцировать излишнюю выработку кожного сала. Так же может навредить и слишком холодная температура. Отдайте предпочтение теплой воде.

Як рідше мити волосся
Мытье головы. Фото: Pexels

Расческа

Промывайте мыльной водой расческу хотя бы раз в две недели. В противном случае вы просто будете загрязнять волосы при расчесывании.

Питание

Кожа головы будет пачкаться быстрее, если вы употребляете слишком жирную, острую пищу, много сладкого и мучного. То же самое касается и вредных привычек.

Як рідше мити волосся
Девушка держит тарелку с овощами. Фото: Pexels

Фен

Слишком горячие температуры будут не только сушить и портить волосы, но и провоцировать повышенную жирность кожи головы. Сушите волосы теплым воздухом.

Напомним, ранее мы писали о том, какая прическа идеально подойдет на лето.

Также мы рассказывали о том, какие цвета волос могут сделать вас моложе на 10 лет.

мода советы волосы красота мытье головы
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации