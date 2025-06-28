Как реже мыть волосы — следуйте этим простым советам

Девушке моют волосы. Фото: Freepik

Некоторым женщинам приходится мыть голову ежедневно, ведь не помогают ни дорогие шампуни, ни маски. На самом деле секрет чистых волос заключается в нескольких правилах, которых важно придерживаться. Это поможет дольше сохранять локоны чистыми.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Шампунь

Подбирайте средства для ухода не по ценнику, а по типу вашей кожи головы. Даже самый дорогой шампунь не подойдет вам, если он увлажняет, а у вас и так жирный тип кожи.

Вода

Не стоит мыть волосы горячей водой, ведь это только провоцировать излишнюю выработку кожного сала. Так же может навредить и слишком холодная температура. Отдайте предпочтение теплой воде.

Мытье головы. Фото: Pexels

Расческа

Промывайте мыльной водой расческу хотя бы раз в две недели. В противном случае вы просто будете загрязнять волосы при расчесывании.

Питание

Кожа головы будет пачкаться быстрее, если вы употребляете слишком жирную, острую пищу, много сладкого и мучного. То же самое касается и вредных привычек.

Девушка держит тарелку с овощами. Фото: Pexels

Фен

Слишком горячие температуры будут не только сушить и портить волосы, но и провоцировать повышенную жирность кожи головы. Сушите волосы теплым воздухом.

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