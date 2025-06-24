Культова укладка 60-х знову в моді — має розкішний вигляд

Стильна укладка волосся. Фото: Freepik

Американська акторка Ель Фаннінг знову довела: вона не просто акторка, а справжня ікона стилю — особливо, коли йдеться про зачіски з вінтажним настроєм. У Каннах її образи завжди викликають захват, і цей раз не став винятком. Замість класичного пучка чи голлівудських локонів вона обрала два не надто тугі пучки з легким начосом та блакитними стрічками. З боку здається, ніби вона щойно вийшла з романтичного фільму про французьку провінцію. Але справжні фанати стилю одразу впізнають — це оммаж самій Бріжіт Бардо.

Про це пише Vogue.

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Волосся, ніби трохи розтріпане вітром, але водночас охайне. Проділ — навскіс, пучки — грайливі, а стрічки — мов натяк на дитинство і жіночність. Цей образ доповнила легка шифонова сукня небесного кольору від Coach, маленька сумка Tabby і мюлі в тон — усе мало настільки легкий вигляд, ніби не спеціально, але до кожної деталі все продумано.

Макіяж теж без зайвих прикрас — природний, з акцентом на чисту шкіру, легке рум’янце і ледь помітна туш. Веснянки видно, брови підкреслені, але не занадто. Усе так, ніби Ель щойно прокинулася і вже готова була виходити на червону доріжку. Візажистка Ерін Аяньян Монро лиш підкреслила її красу, нічого не перебільшуючи. Манікюр — простий, мінімалістичний, як і диктують тренди цього сезону.

Цей вихід Фаннінг — ще одне нагадування, що витонченість завжди у моді. І що не потрібно кричущого макіяжу чи складної зачіски, щоб мати чарівний вигляд.

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