Трендові каре 2025 року — ідеї для жінок будь-якого віку

Коротка стрижка. Фото: Freepik

Коли на вулиці спека, волосся хочеться зробити коротшим і тому це ідеальний момент для каре. Воно свіже, зручне, невагоме, а ще має стильний вигляд на будь-якому волоссі: хоч густому, хоч тонкому, хоч прямому, хоч кучерявому.

Про це пише сайт Byrdie.

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Стильні варіанти каре на літо-2025

Живий об’єм

Не обов’язково вирівнювати пасма до ідеальної прямоти. Якщо накрутити волосся на великі бігуді або злегка підвити плойкою — вийде м’який об’єм, що робить образ жіночним і "живим". Така зачіска має вдалий вигляд з самого ранку і до вечора.

Живий об’єм. Фото з Instagram

Гострі краї

Каре з тупими кінцями має дуже акуратний вигляд. Під час сушіння варто пройтися круглою щіткою і отримаєте легкий вигин, який підкреслить форму стрижки. Вийде стримано й водночас ніжно.

Стильне каре. Фото з Instagram

Центральний проділ

Блондинкам — на замітку: світле каре з проділом посередині має яскравий та впевнений вигляд. А якщо залишити трохи затемнені корені, вони створять гарний візуальний контраст. Виходить образ з характером.

Центральний проділ. Фото з Instagram

Чубчик — завжди в тему

Хочете трохи французького шарму? Додайте до каре легкий чубчик. Трохи недбале укладання зробить зачіску невимушеною. Ідеально, коли не хочеться нічого ускладнювати, але прагнете мати класний вигляд.

Каре з чубчиком. Фото з Instagram

Каре без шарів, але з об'ємом

Каре до підборіддя — це про м’якість. І навіть якщо волосся не густе — під час сушіння можна надати йому форми.

Каре з об'ємом. Фото з Instagram

Головне правильне укладання, і стрижка засяє. Тож вибирайте ту форму, яка близька саме вам, і не бійтеся змінюватися.

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