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Головна Мода Варіанти каре під будь-який вік і стиль — варто спробувати

Варіанти каре під будь-який вік і стиль — варто спробувати

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 16:01
Трендові каре 2025 року — ідеї для жінок будь-якого віку
Коротка стрижка. Фото: Freepik
Ключові моменти Стильні варіанти каре на літо-2025

Коли на вулиці спека, волосся хочеться зробити коротшим і тому це ідеальний момент для каре. Воно свіже, зручне, невагоме, а ще має стильний вигляд на будь-якому волоссі: хоч густому, хоч тонкому, хоч прямому, хоч кучерявому.

Про це пише сайт Byrdie.

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Каре — це як маленька чорна сукня: підходить майже всім і завжди доречне. Цього сезону є кілька класних варіантів, які можна сміливо приміряти на себе.

Стильні варіанти каре на літо-2025

Живий об’єм

Не обов’язково вирівнювати пасма до ідеальної прямоти. Якщо накрутити волосся на великі бігуді або злегка підвити плойкою — вийде м’який об’єм, що робить образ жіночним і "живим". Така зачіска має вдалий вигляд з самого ранку і до вечора.

Стрижку каре роблять все частіше
Живий об’єм. Фото з Instagram

Гострі краї

Каре з тупими кінцями має дуже акуратний вигляд. Під час сушіння варто пройтися круглою щіткою і отримаєте легкий вигин, який підкреслить форму стрижки. Вийде стримано й водночас ніжно.

Варіант каре, який легко укласти
Стильне каре. Фото з Instagram

Центральний проділ

Блондинкам — на замітку: світле каре з проділом посередині має яскравий та впевнений вигляд. А якщо залишити трохи затемнені корені, вони створять гарний візуальний контраст. Виходить образ з характером.

Каре часто роблять з проділом посередині
Центральний проділ. Фото з Instagram

Чубчик — завжди в тему

Хочете трохи французького шарму? Додайте до каре легкий чубчик. Трохи недбале укладання зробить зачіску невимушеною. Ідеально, коли не хочеться нічого ускладнювати, але прагнете мати класний вигляд.

Зараз модно додавати легкий чубчик до каре
Каре з чубчиком. Фото з Instagram

Каре без шарів, але з об'ємом

Каре до підборіддя — це про м’якість. І навіть якщо волосся не густе — під час сушіння можна надати йому форми. 

Цю стрижку легко зробити об'ємною
Каре з об'ємом. Фото з Instagram

Головне правильне укладання, і стрижка засяє. Тож вибирайте ту форму, яка близька саме вам, і не бійтеся змінюватися.

Раніше ми писали про те, що є різні варіанти укладки популярної стрижки боб.

Також ми повідомляли, які стрижки 90-х набувають все більшої популярності.

мода стрижки зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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