Трендові каре 2025 року — ідеї для жінок будь-якого віку

Варіанти каре під будь-який вік і стиль — варто спробувати
Коли на вулиці спека, волосся хочеться зробити коротшим і тому це ідеальний момент для каре. Воно свіже, зручне, невагоме, а ще має стильний вигляд на будь-якому волоссі: хоч густому, хоч тонкому, хоч прямому, хоч кучерявому.
Про це пише сайт Byrdie.
Каре — це як маленька чорна сукня: підходить майже всім і завжди доречне. Цього сезону є кілька класних варіантів, які можна сміливо приміряти на себе.
Стильні варіанти каре на літо-2025
Живий об’єм
Не обов’язково вирівнювати пасма до ідеальної прямоти. Якщо накрутити волосся на великі бігуді або злегка підвити плойкою — вийде м’який об’єм, що робить образ жіночним і "живим". Така зачіска має вдалий вигляд з самого ранку і до вечора.
Гострі краї
Каре з тупими кінцями має дуже акуратний вигляд. Під час сушіння варто пройтися круглою щіткою і отримаєте легкий вигин, який підкреслить форму стрижки. Вийде стримано й водночас ніжно.
Центральний проділ
Блондинкам — на замітку: світле каре з проділом посередині має яскравий та впевнений вигляд. А якщо залишити трохи затемнені корені, вони створять гарний візуальний контраст. Виходить образ з характером.
Чубчик — завжди в тему
Хочете трохи французького шарму? Додайте до каре легкий чубчик. Трохи недбале укладання зробить зачіску невимушеною. Ідеально, коли не хочеться нічого ускладнювати, але прагнете мати класний вигляд.
Каре без шарів, але з об'ємом
Каре до підборіддя — це про м’якість. І навіть якщо волосся не густе — під час сушіння можна надати йому форми.
Головне правильне укладання, і стрижка засяє. Тож вибирайте ту форму, яка близька саме вам, і не бійтеся змінюватися.
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