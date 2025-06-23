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Главная Мода Варианты каре под любой возраст и стиль — стоит попробовать

Варианты каре под любой возраст и стиль — стоит попробовать

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Дата публикации 23 июня 2025 16:01
Трендовые каре 2025 года — идеи для женщин любого возраста
Короткая стрижка. Фото: Freepik
Ключові моменти Стильные варианты каре на лето-2025

Когда на улице жара, волосы хочется сделать короче и поэтому это идеальный момент для каре. Оно свежее, удобное, невесомое, а еще стильно смотрится на любых волосах: хоть густых, хоть тонких, хоть прямых, хоть вьющихся.

Об этом пишет сайт Byrdie.

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Каре — это как маленькое черное платье: подходит почти всем и всегда уместно. В этом сезоне есть несколько классных вариантов, которые можно смело примерить на себя.

Стильные варианты каре на лето-2025

Живой объем

Не обязательно выравнивать пряди до идеальной прямоты. Если накрутить волосы на крупные бигуди или слегка подвить плойкой - получится мягкий объем, делающий образ женственным и "живым". Такая прическа удачно смотрится с самого утра и до вечера.

Стрижку каре роблять все частіше
Живой объем. Фото из Instagram

Острые края

Каре с тупыми концами выглядит очень аккуратно. Во время сушки стоит пройтись круглой щеткой и получите легкий изгиб, который подчеркнет форму стрижки. Получится сдержанно и в то же время нежно.

Варіант каре, який легко укласти
Стильное каре. Фото из Instagram

Центральный пробор

Блондинкам — на заметку: светлое каре с пробором посередине выглядит ярко и уверенно. А если оставить немного затемненные корни, они создадут красивый визуальный контраст. Получается образ с характером.

Каре часто роблять з проділом посередині
Центральный пробор. Фото из Instagram

Челка — всегда в тему

Хотите немного французского шарма? Добавьте к каре легкую челку. Немного небрежная укладка сделает прическу непринужденной. Идеально, когда не хочется ничего усложнять, но выглядеть классно.

Зараз модно додавати легкий чубчик до каре
Каре с челкой. Фото из Instagram

Каре без слоев, но с объемом

Каре до подбородка — это про мягкость. И даже если волосы не густые — во время сушки можно придать им форму.

Цю стрижку легко зробити об'ємною
Каре с объемом. Фото из Instagram

Главное правильная укладка, и стрижка засияет. Так что выбирайте ту форму, которая близка именно вам, и не бойтесь меняться.

Ранее мы писали о том, что есть разные варианты укладки популярной стрижки боб.

Также мы сообщали, какие стрижки 90-х приобретают все большую популярность.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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