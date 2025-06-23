Трендовые каре 2025 года — идеи для женщин любого возраста

Короткая стрижка. Фото: Freepik

Когда на улице жара, волосы хочется сделать короче и поэтому это идеальный момент для каре. Оно свежее, удобное, невесомое, а еще стильно смотрится на любых волосах: хоть густых, хоть тонких, хоть прямых, хоть вьющихся.

Об этом пишет сайт Byrdie.

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Стильные варианты каре на лето-2025

Живой объем

Не обязательно выравнивать пряди до идеальной прямоты. Если накрутить волосы на крупные бигуди или слегка подвить плойкой - получится мягкий объем, делающий образ женственным и "живым". Такая прическа удачно смотрится с самого утра и до вечера.

Живой объем. Фото из Instagram

Острые края

Каре с тупыми концами выглядит очень аккуратно. Во время сушки стоит пройтись круглой щеткой и получите легкий изгиб, который подчеркнет форму стрижки. Получится сдержанно и в то же время нежно.

Стильное каре. Фото из Instagram

Центральный пробор

Блондинкам — на заметку: светлое каре с пробором посередине выглядит ярко и уверенно. А если оставить немного затемненные корни, они создадут красивый визуальный контраст. Получается образ с характером.

Центральный пробор. Фото из Instagram

Челка — всегда в тему

Хотите немного французского шарма? Добавьте к каре легкую челку. Немного небрежная укладка сделает прическу непринужденной. Идеально, когда не хочется ничего усложнять, но выглядеть классно.

Каре с челкой. Фото из Instagram

Каре без слоев, но с объемом

Каре до подбородка — это про мягкость. И даже если волосы не густые — во время сушки можно придать им форму.

Каре с объемом. Фото из Instagram

Главное правильная укладка, и стрижка засияет. Так что выбирайте ту форму, которая близка именно вам, и не бойтесь меняться.

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