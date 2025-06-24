Культовая укладка 60-х снова в моде — выглядит роскошно

Стильная укладка волос. Фото: Freepik

Американская актриса Эль Фаннинг снова доказала: она не просто актриса, а настоящая икона стиля — особенно когда речь идет о прическах с винтажным настроением. В Каннах ее образы всегда вызывают восторг, и этот раз не стал исключением. Вместо классического пучка или голливудских локонов она выбрала два не слишком тугих пучка с легким начесом и голубыми лентами. Со стороны кажется, будто она только что вышла из романтического фильма о французской провинции. Но настоящие фанаты стиля сразу узнают — это оммаж самой Брижит Бардо.

Об этом пишет Vogue.

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Волосы, будто немного растрепанные ветром, но в то же время опрятные. Пробор — наискосок, пучки — игривые, а ленты — как намек на детство и женственность. Этот образ дополнило легкое шифоновое платье небесного цвета от Coach, маленькая сумка Tabby и мюли в тон — все выглядело настолько легко, будто не специально, но до каждой детали все продумано.

Макияж тоже без лишних украшений — естественный, с акцентом на чистую кожу, легкий румянец и едва заметная тушь. Веснушки видны, брови подчеркнуты, но не слишком. Все так, будто Эль только что проснулась и уже готова была выходить на красную дорожку. Визажист Эрин Аяньян Монро лишь подчеркнула ее красоту, ничего не преувеличивая. Маникюр — простой, минималистичный, как и диктуют тренды этого сезона.

Этот выход Фаннинг — еще одно напоминание, что изящество всегда в моде. И что не нужно кричащего макияжа или сложной прически, чтобы выглядеть очаровательно.

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