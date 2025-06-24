Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Укладка, вдохновленная Францией 60-х — идеальная прическа лета

Укладка, вдохновленная Францией 60-х — идеальная прическа лета

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 16:04
Культовая укладка 60-х снова в моде — выглядит роскошно
Стильная укладка волос. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему эта укладка достойна внимания в 2025 году

Американская актриса Эль Фаннинг снова доказала: она не просто актриса, а настоящая икона стиля — особенно когда речь идет о прическах с винтажным настроением. В Каннах ее образы всегда вызывают восторг, и этот раз не стал исключением. Вместо классического пучка или голливудских локонов она выбрала два не слишком тугих пучка с легким начесом и голубыми лентами. Со стороны кажется, будто она только что вышла из романтического фильма о французской провинции. Но настоящие фанаты стиля сразу узнают — это оммаж самой Брижит Бардо.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Почему эта укладка достойна внимания в 2025 году

Волосы, будто немного растрепанные ветром, но в то же время опрятные. Пробор — наискосок, пучки — игривые, а ленты — как намек на детство и женственность. Этот образ дополнило легкое шифоновое платье небесного цвета от Coach, маленькая сумка Tabby и мюли в тон — все выглядело настолько легко, будто не специально, но до каждой детали все продумано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenda (@justjenda)

Макияж тоже без лишних украшений — естественный, с акцентом на чистую кожу, легкий румянец и едва заметная тушь. Веснушки видны, брови подчеркнуты, но не слишком. Все так, будто Эль только что проснулась и уже готова была выходить на красную дорожку. Визажист Эрин Аяньян Монро лишь подчеркнула ее красоту, ничего не преувеличивая. Маникюр — простой, минималистичный, как и диктуют тренды этого сезона.

Этот выход Фаннинг — еще одно напоминание, что изящество всегда в моде. И что не нужно кричащего макияжа или сложной прически, чтобы выглядеть очаровательно.

Ранее мы писали о том, какие укладки легко сделать дома и они идеально носятся даже в жару.

Также мы сообщали, какие есть варианты стрижки каре, что эффектно выглядят.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации