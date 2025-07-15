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Главная Мода Профессиональный уход за волосами дома — что для этого нужно

Профессиональный уход за волосами дома — что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 10:36
Как правильно ухаживать за волосами дома — все, что нужно знать
Девушка расчесывает волосы. Фото: Freepik

Красивые и здоровые волосы не требуют миллиона баночек — достаточно понять, какие этапы действительно необходимы, а какие — просто маркетинговый шум. В этой статье мы раскладываем все по полочкам: что стоит делать регулярно, а от чего можно смело отказаться.

Новини.LIVE расскажет подробно об этапах правильного ухода за волосами.

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Основные этапы ухода за волосами

Чтобы волосы выглядели ухоженными, нужны всего два ключевых шага: очищение и кондиционирование. Есть еще третий — защита, но он зависит от вашего типа волос и образа жизни. 

Очищение

Правильный шампунь — это не только о чистоте. Он влияет на рост волос, здоровье кожи головы и даже на то, будет ли появляться перхоть.

Очищение помогает:

  • избавиться от остатков стайлинга, пыли и кожного жира;
  • предотвратить закупорку пор;
  • очистить кожу головы от мертвых клеток;
  • подготовить волосы к следующим этапам ухода.

Если шампунь подобран неправильно или вы пренебрегаете очищением, возможные последствия — зуд, выпадение волос, перхоть или сухость.

Миття волосся важливий етап в догляді
Мытье волос. Фото: Freepik

Увлажнение

Этот шаг — must have для любого типа волос. К кондиционирующим средствам относятся не только привычные кондиционеры, но и маски, бальзамы, флюиды.

Что делают кондиционирующие средства:

  • закрывают чешуйки волос, делая их гладкими;
  • уменьшают пушистость;
  • удерживают влагу;
  • восстанавливают pH;
  • помогают легко расчесывать волосы;
  • защищают от агрессивной внешней среды.

Не всем нужны белковые восстанавливающие средства или несмываемые кондиционеры — все зависит от состояния волос.

В догляді за волоссям важливо знати враховувати все
Девушка наносит маску на волосы. фото: Freepik

Защита

Этот этап важен, но не для всех. Если вы ежедневно пользуетесь феном или выпрямителем, термозащита обязательна. Если же нет, то можно обойтись базовым уходом.

Некоторые шампуни и маски уже содержат силиконы или полимеры, которые образуют защитную пленку. Но если у вас поврежденные, длинные или пористые волосы — стоит дополнительно использовать несмываемые средства с термозащитным действием.

Ранее мы писали о том, как избавиться от тонких локонов и вернуть волосам здоровый вид.

Также мы сообщали, когда и сколько раз стоит мыть волосы летом.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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