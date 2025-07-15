Как правильно ухаживать за волосами дома — все, что нужно знать

Девушка расчесывает волосы. Фото: Freepik

Красивые и здоровые волосы не требуют миллиона баночек — достаточно понять, какие этапы действительно необходимы, а какие — просто маркетинговый шум. В этой статье мы раскладываем все по полочкам: что стоит делать регулярно, а от чего можно смело отказаться.

Новини.LIVE расскажет подробно об этапах правильного ухода за волосами.

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Основные этапы ухода за волосами

Чтобы волосы выглядели ухоженными, нужны всего два ключевых шага: очищение и кондиционирование. Есть еще третий — защита, но он зависит от вашего типа волос и образа жизни.

Очищение

Правильный шампунь — это не только о чистоте. Он влияет на рост волос, здоровье кожи головы и даже на то, будет ли появляться перхоть.

Очищение помогает:

избавиться от остатков стайлинга, пыли и кожного жира;

предотвратить закупорку пор;

очистить кожу головы от мертвых клеток;

подготовить волосы к следующим этапам ухода.

Если шампунь подобран неправильно или вы пренебрегаете очищением, возможные последствия — зуд, выпадение волос, перхоть или сухость.

Мытье волос. Фото: Freepik

Увлажнение

Этот шаг — must have для любого типа волос. К кондиционирующим средствам относятся не только привычные кондиционеры, но и маски, бальзамы, флюиды.

Что делают кондиционирующие средства:

закрывают чешуйки волос, делая их гладкими;

уменьшают пушистость;

удерживают влагу;

восстанавливают pH;

помогают легко расчесывать волосы;

защищают от агрессивной внешней среды.

Не всем нужны белковые восстанавливающие средства или несмываемые кондиционеры — все зависит от состояния волос.

Девушка наносит маску на волосы. фото: Freepik

Защита

Этот этап важен, но не для всех. Если вы ежедневно пользуетесь феном или выпрямителем, термозащита обязательна. Если же нет, то можно обойтись базовым уходом.

Некоторые шампуни и маски уже содержат силиконы или полимеры, которые образуют защитную пленку. Но если у вас поврежденные, длинные или пористые волосы — стоит дополнительно использовать несмываемые средства с термозащитным действием.

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