Как правильно ухаживать за волосами дома — все, что нужно знать

Профессиональный уход за волосами дома — что для этого нужно
Красивые и здоровые волосы не требуют миллиона баночек — достаточно понять, какие этапы действительно необходимы, а какие — просто маркетинговый шум. В этой статье мы раскладываем все по полочкам: что стоит делать регулярно, а от чего можно смело отказаться.
Новини.LIVE расскажет подробно об этапах правильного ухода за волосами.
Основные этапы ухода за волосами
Чтобы волосы выглядели ухоженными, нужны всего два ключевых шага: очищение и кондиционирование. Есть еще третий — защита, но он зависит от вашего типа волос и образа жизни.
Очищение
Правильный шампунь — это не только о чистоте. Он влияет на рост волос, здоровье кожи головы и даже на то, будет ли появляться перхоть.
Очищение помогает:
- избавиться от остатков стайлинга, пыли и кожного жира;
- предотвратить закупорку пор;
- очистить кожу головы от мертвых клеток;
- подготовить волосы к следующим этапам ухода.
Если шампунь подобран неправильно или вы пренебрегаете очищением, возможные последствия — зуд, выпадение волос, перхоть или сухость.
Увлажнение
Этот шаг — must have для любого типа волос. К кондиционирующим средствам относятся не только привычные кондиционеры, но и маски, бальзамы, флюиды.
Что делают кондиционирующие средства:
- закрывают чешуйки волос, делая их гладкими;
- уменьшают пушистость;
- удерживают влагу;
- восстанавливают pH;
- помогают легко расчесывать волосы;
- защищают от агрессивной внешней среды.
Не всем нужны белковые восстанавливающие средства или несмываемые кондиционеры — все зависит от состояния волос.
Защита
Этот этап важен, но не для всех. Если вы ежедневно пользуетесь феном или выпрямителем, термозащита обязательна. Если же нет, то можно обойтись базовым уходом.
Некоторые шампуни и маски уже содержат силиконы или полимеры, которые образуют защитную пленку. Но если у вас поврежденные, длинные или пористые волосы — стоит дополнительно использовать несмываемые средства с термозащитным действием.
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