Подходит ли хозяйственное мыло для ежедневного мытья головы — мнение специалистов

Мокрые волосы у девушки. Фото: Freepik

О хозяйственном мыле ходят настоящие легенды. Говорят, наши бабушки мыли им голову и имели при этом густую, крепкую, блестящую шевелюру. Мол, никаких шампуней тогда не было, а косы имели роскошный вид.

Новини.LIVE расскажет, действительно ли это работает и стоит ли повторять их опыт сегодня.

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Может ли быть полезным хозяйственное мыло для волос

Хозяйственное мыло — это не простое мыло. На самом деле оно достаточно агрессивное к коже и волосам. Если мыть голову им постоянно, можно получить не шелковистые волосы, а совсем другой эффект: сухие кончики, ломкие пряди, зуд кожи и даже перхоть. Волосы могут казаться более жирными уже на следующий день после мытья — это реакция кожи на раздражение.

Хозяйственное мыло. Фото: Freepik

Есть и такой миф: хозяйственное мыло якобы останавливает выпадение волос. Однако по мнению трихологов, выпадение может быть сигналом, что что-то не так в самом организме. Причины могут быть разные: недостаток витаминов, гормональные сбои, стресс или другие факторы. И решить это мылом точно не получится.

Однако бывают ситуации, когда нет под рукой ничего, кроме куска хозяйственного мыла. Если уж совсем критично — один раз можно. Но есть условие: после такого мытья обязательно надо нейтрализовать действие щелочей, что есть в этом мыле. Для этого используют раствор обычного столового уксуса с водой (1 столовая ложка на литр воды) и хорошо прополаскивают волосы.

Мытье волос. Фото: Freepik

Итог прост: хозяйственное мыло — это не вариант для ежедневного ухода за волосами. Даже если бабушки так делали, времена и условия изменились. Волосы нуждаются в нежном уходе, а не в жестком эксперименте. Если хочется сохранить шевелюру здоровой и красивой — лучше выбрать средства, разработанные именно для волос.

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