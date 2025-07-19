Як позбутись випадіння волосся — неочевидні поради, про які всі мовчать

Дівчина дивиться на волосся. Фото: Freepik

Випадіння волосся — часта проблема багатьох жінок. Існує багато порад щодо того, як цього позбутись. Наприклад, змінити догляд. Однак лише нового шампуню й маски для волосся не вистачить.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як зупинити випадіння волосся

Звичайно, підібрати потрібний догляд за волоссям потрібно. Однак крім цього необхідно звернути увагу й на харчування та спосіб життя. Зокрема, важливо подбати про достатню кількість білка й вітамінів. Додайте до раціону більше яєць, риби, горіхів, салатів та бобових.

Важливо також й правильно мити голову. Шампунь має бути зволожувальним та без сульфатів й силіконів. Сухі пасма достатньо буде мити два рази на тиждень, а ось жирні — щодня. Вода має бути кімнатної температури чи навіть прохолодною.

Випадає волосся. Фото: Freepik

Сушити волосся краще природним шляхом. Якщо все ж потрібно скористатись феном, підбирайте невелику температуру повітря. Обов'язково використовуйте термозахист та максимально скоротіть час впливу на локони.

Важливу роль у домашньому догляді також відіграє гребінець. Для довгого волосся ідеально підійде широка щітка з гладкими зубцями. Для короткої зачіски використовуйте гребінець з натуральних матеріалів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що допоможе зробити волосся густішим.

Також ми розповідали про те, як просто позбутися сивини у волоссі.