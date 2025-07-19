Как избавиться от выпадения волос — неочевидные советы, о которых все молчат

Девушка смотрит на волосы. Фото: Freepik

Выпадение волос — частая проблема многих женщин. Существует много советов о том, как от этого избавиться, Например, изменить уход. Однако только нового шампуня и маски для волос не хватит.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Как остановить выпадение волос

Конечно, подобрать нужный уход за волосами нужно. Однако кроме этого необходимо обратить внимание и на питание и образ жизни. В частности, важно позаботиться о достаточном количестве белка и витаминов. Добавьте в рацион больше яиц, рыбы, орехов, салатов и бобовых.

Важно также правильно мыть голову. Шампунь должен быть увлажняющим и без сульфатов и силиконов. Сухие пряди достаточно будет мыть два раза в неделю, а вот жирные — ежедневно. Вода должна быть комнатной температуры или даже прохладной.

Выпадают волосы. Фото: Freepik

Сушить волосы лучше естественным путем. Если все же нужно воспользоваться феном, подбирайте небольшую температуру воздуха. Обязательно используйте термозащиту и максимально сократите время воздействия на локоны.

Важную роль в домашнем уходе также играет расческа. Для длинных волос идеально подойдет широкая щетка с гладкими зубьями. Для короткой прически используйте расческу из натуральных материалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что поможет сделать волосы более густыми.

Также мы рассказывали о том, как просто избавиться от седины в волосах.