Найкраще фарбування без шкоди для волосся 2025 — ефектно і безпечно

Дівчині фарбують волосся. Фото: Freepik

Забудьте старі страшилки про те, що фарбування — це завжди шкода для волосся. Часи, коли після салону залишався лише "ефект соломи", давно минули. Тепер є техніки, які працюють м’яко, майже як дотик сонця до локонів. І одна з таких — каліфорнійське мелірування.

Новини.LIVE розповість більше про це фарбування.

Реклама

Читайте також:

Як зараз модно висвітлювати волосся

Цей вид фарбування справжній порятунок для тих, хто хоче змін без наслідків. Його стилісти полюбили за те, що фарбуються не всі пасма, і точно не від коренів. Залишається природна база, а по довжині майстер додає кілька схожих, але трохи світліших тонів. Складається враження, ніби ви щойно повернулися з пляжу Каліфорнії: волосся переливається, має об’ємніший вигляд, а перехід кольорів настільки м’який, що здається природним.

Каліфорнійське мелірування. Фото з Instagram

Таке фарбування не висушує волосся, не псує його структуру, бо не потребує агресивного освітлення. До того ж майстер підбирає відтінки індивідуально — під тон шкіри, очей і навіть стиль одягу. У тренді зараз природність, тому мова не про кричущі контрасти, а про тонку гру світла й тіні, яку видно лише при русі голови. Ще один плюс — це техніка, яка має чудовий вигляд навіть без укладки.

Гарний колір волосся. Фото з Instagram

Волосся має доглянутий вигляд і після сушіння феном, і після сну. А найкраще те, що каліфорнійське мелірування не потребує постійного оновлення. Колір відростає плавно, без різких ліній, і зберігає гарний вигляд до кількох місяців.

До речі, досвідчені колористи можуть створити у волоссі справжню палітру з 5–10 підтонів одного кольору — від медового до бежевого або попелястого. Але це ювелірна робота. Тут важливо не просто "фарбувати", а тонко працювати з кольором, як художник з пензлем. Такі майстри знають, де додати теплоти, а де — холоду, щоб результат вийшов розкішним.

Висвітлене волосся. Фото з Instagram

Одним словом, сучасне фарбування — це не про радикальні зміни, а про оновлення, яке підкреслює вашу красу. Тож якщо хочете освіжити образ, не ризикуючи здоров’ям волосся, то спробуйте саме цю техніку.

Раніше ми писали про те, що робити, коли починається випадіння волосся.

Також ми повідомляли, як діяти, коли з'являється перше сиве волосся.