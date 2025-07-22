Колір волосся, який усі копіюють цього сезону — ви маєте його побачити

Дівчині фарбують волосся. Фото: Freepik

Цього літа в трендах не просто блонд, а справжній десерт для волосся — Milkshake Blonde. Це не один конкретний колір, а цілий коктейль з ніжних підтонів: трохи ванілі, крапля карамелі, щіпка полуничного світла. Саме тому він так і називається — "молочний коктейль".

Про це пише Vogue.

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Цей колір волосся підкорив серця модниць своєю багатошаровістю. Прядки немов грають між собою: одні тепліші, інші — злегка прохолодні. І завдяки цьому ефекту волосся має живий, об’ємний, природний вигляд. І що приємно — навіть коли колір трохи змиється або вигорить на сонці, образ залишиться стильним. Ніяких жорстких переходів чи тьмяності — усе м’яко й гармонійно.

Модний колір волосся. Фото: Instagram

Milkshake Blonde уже знайомий світові: ще десять років тому цей відтінок носили ікони стилю — Кейт Мосс, сестри Олсен. Сьогодні його переосмислюють нові зірки. У Аддісон Рей — молочний блонд з полуничним післясмаком, у Тейт Макрей — з нотками теплої карамелі.

До речі, це ідеальний колір для літа. Він красиво підкреслює засмагу, робить образ м’яким, але виразним. Та й з укладкою можна не морочитись — легкі хвилі чи навіть "пляжні" локони чудово пасуватимуть до цього кольору. Milkshake Blonde — це легкий і сучасний колір для волосся у 2025 році.

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