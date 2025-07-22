Цвет волос, который все копируют в этом сезоне — вы должны его увидеть

Девушке красят волосы. Фото: Freepik

Этим летом в трендах не просто блонд, а настоящий десерт для волос — Milkshake Blonde. Это не один конкретный цвет, а целый коктейль из нежных подтонов: немного ванили, капля карамели, щепотка клубничного света. Именно поэтому он так и называется — "молочный коктейль".

Об этом пишет Vogue.

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Этот цвет волос покорил сердца модниц своей многослойностью. Прядки словно играют между собой: одни более теплые, другие — слегка прохладные. И благодаря этому эффекту волосы выглядят живыми, объемными, естественными. И что приятно — даже когда цвет немного смоется или выгорит на солнце, образ останется стильным. Никаких жестких переходов или тусклости — все мягко и гармонично.

Модный цвет волос. Фото: Instagram

Milkshake Blonde уже знаком миру: еще десять лет назад этот оттенок носили иконы стиля — Кейт Мосс, сестры Олсен. Сегодня его переосмысливают новые звезды. У Аддисон Рэй — молочный блонд с клубничным послевкусием, у Тейт Макрей — с нотками теплой карамели.

Кстати, это идеальный цвет для лета. Он красиво подчеркивает загар, делает образ мягким, но выразительным. И с укладкой можно не заморачиваться — легкие волны или даже "пляжные" локоны прекрасно подойдут к этому цвету. Milkshake Blonde — это легкий и современный цвет для волос в 2025 году.

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