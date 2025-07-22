Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Цвет волос, покоривший 2025 год — все хотят именно такой оттенок

Цвет волос, покоривший 2025 год — все хотят именно такой оттенок

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 16:04
Цвет волос, который все копируют в этом сезоне — вы должны его увидеть
Девушке красят волосы. Фото: Freepik

Этим летом в трендах не просто блонд, а настоящий десерт для волос — Milkshake Blonde. Это не один конкретный цвет, а целый коктейль из нежных подтонов: немного ванили, капля карамели, щепотка клубничного света. Именно поэтому он так и называется — "молочный коктейль".

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Трендовый цвет для волос в 2025 году

Этот цвет волос покорил сердца модниц своей многослойностью. Прядки словно играют между собой: одни более теплые, другие — слегка прохладные. И благодаря этому эффекту волосы выглядят живыми, объемными, естественными. И что приятно — даже когда цвет немного смоется или выгорит на солнце, образ останется стильным. Никаких жестких переходов или тусклости — все мягко и гармонично.

Ідеальний колір волосся на 2025 рік
Модный цвет волос. Фото: Instagram

Milkshake Blonde уже знаком миру: еще десять лет назад этот оттенок носили иконы стиля — Кейт Мосс, сестры Олсен. Сегодня его переосмысливают новые звезды. У Аддисон Рэй — молочный блонд с клубничным послевкусием, у Тейт Макрей — с нотками теплой карамели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Addison (@addisonraee)

Кстати, это идеальный цвет для лета. Он красиво подчеркивает загар, делает образ мягким, но выразительным. И с укладкой можно не заморачиваться — легкие волны или даже "пляжные" локоны прекрасно подойдут к этому цвету. Milkshake Blonde — это легкий и современный цвет для волос в 2025 году.

Ранее мы писали о том, какие стрижки начали покорять летние тренды.

Также мы сообщали о нюансах профессионального ухода за волосами.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации