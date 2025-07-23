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Главная Мода Модное окрашивание 2025, что не вредит волосам и всегда актуально

Модное окрашивание 2025, что не вредит волосам и всегда актуально

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 16:01
Лучшее окрашивание без вреда для волос 2025 — эффектно и безопасно
Девушке красят волосы. Фото: Freepik

Забудьте старые страшилки о том, что окрашивание — это всегда вред для волос. Времена, когда после салона оставался лишь "эффект соломы", давно прошли. Теперь есть техники, которые работают мягко, почти как прикосновение солнца к локонам. И одна из таких — калифорнийское мелирование.

Новини.LIVE расскажет больше об этом окрашивании.

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Как сейчас модно осветлять волосы

Этот вид окрашивания настоящее спасение для тех, кто хочет перемен без последствий. Его стилисты полюбили за то, что окрашиваются не все пряди, и точно не от корней. Остается естественная база, а по длине мастер добавляет несколько похожих, но чуть более светлых тонов. Создается впечатление, будто вы только что вернулись с пляжа Калифорнии: волосы переливаются, выглядят объемнее, а переход цветов настолько мягкий, что кажется естественным.

Який колір волосся набирає популярності
Калифорнийское мелирование. Фото из Instagram

Такое окрашивание не высушивает волосы, не портит их структуру, так как не требует агрессивного осветления. К тому же мастер подбирает оттенки индивидуально — под тон кожи, глаз и даже стиль одежды. В тренде сейчас естественность, поэтому речь не о кричащих контрастах, а о тонкой игре света и тени, которая видна только при движении головы. Еще один плюс — это техника, которая отлично выглядит даже без укладки.

Стильний колір волосся, який завжди має класний вигляд
Красивый цвет волос. Фото из Instagram

Волосы выглядят ухоженными и после сушки феном, и после сна. А лучше всего, то, что калифорнийское мелирование не требует постоянного обновления. Цвет отрастает плавно, без резких линий, и сохраняет красивый вид до нескольких месяцев.

Кстати, опытные колористы могут создать в волосах настоящую палитру из 5-10 подтонов одного цвета — от медового до бежевого или пепельного. Но это ювелирная работа. Здесь важно не просто "красить", а тонко работать с цветом, как художник с кистью. Такие мастера знают, где добавить теплоты, а где — холода, чтобы результат получился роскошным.

Завдяки цьому фарбуванню волосся має кращий вигляд
Осветленные волосы. Фото из Instagram

Одним словом, современное окрашивание — это не о радикальных изменениях, а об обновлении, которое подчеркивает вашу красоту. Так что если хотите освежить образ, не рискуя здоровьем волос, то попробуйте именно эту технику.

Ранее мы писали о том, что делать, когда начинается выпадение волос.

Также мы сообщали, как действовать, когда появляются первые седые волосы.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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