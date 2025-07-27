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Главная Мода Тонкие волосы тоже могут быть красивыми — весь секрет в уходе

Тонкие волосы тоже могут быть красивыми — весь секрет в уходе

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 11:14
Уход за тонкими волосами — что сделает локоны по-настоящему красивыми
Тонкие волосы. Фото: Freepik

Тонкие волосы — проблема многих женщин. Однако сделать их красивыми, здоровыми и объемными не так уж и сложно. Стоит лишь придерживаться нескольких советов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как ухаживать за тонкими волосами

Выберите необходимый уход

Для тонких волос подойдут безсульфатные и себорегулирующие средства. Забудьте о средствах с тяжелой текстурой. Вам не подойдут масла или гели, ведь они лишь перегрузят пряди. Для укладки пользуйтесь легкими пенками, муссами или спреями.

Мойте голову правильно

К тонким волосам нужно относиться очень осторожно. Аккуратно нанесите на кожу головы шампунь и помассируйте. Вода должна быть комнатной температуры, ведь слишком горячая — будет стимулировать выработку кожного сала, а холодная — не будет вымывать хорошо.

Як доглядати за тонким волоссям
Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Помните о правилах укладки

Обязательно используйте термозащиту перед тем, как сушить волосы. Выбирайте минимальный режим, он не будет вредить локонам. Забудьте о высоких температурах. Это касается как фена, так и плоек или выпрямителей.

Используйте качественные расчески

Неправильно подобранные расчески приведут к выпадению и ломкости волос. Например, не стоит выбирать металлические щетки и модели из жесткого пластика. Отдавайте предпочтение гибкому нейлону или натуральной щетине.

Напомним, ранее мы писали о том, какие прически из 50-х стали популярными в этом сезоне.

Также мы рассказывали о том, какое окрашивание не навредит волосам и будет актуальным всегда.

мода советы волосы красота уход
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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