Самые распространенные ошибки во время мытья волос — бьюти-гид

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Многие уверены, что мыть голову — дело элементарное. Намочил волосы, нанес шампунь, смыл и готово. Но трихологи говорят, что даже в такой простой процедуре мы часто делаем ошибки, которые вредят и волосам, и коже головы. В результате локоны быстрее жирнеют, появляется сухость или перхоть.

Об этом пишет In Journal.

Несколько привычек при мытье волос, от которых стоит отказаться

Мытье шампунем дважды подряд

Некоторые делают это автоматически, считая, что так лучше смоет всю грязь. Но если вы моете голову каждые два-три дня, больше шампуня наносить не надо. Особенно, если в вашем средстве есть сульфаты, парабены или силиконы — они могут пересушивать кожу и вызывать раздражение.

Неудачный выбор шампуня

Для тонких волос лучше избегать формул с силиконами — они утяжеляют пряди. А если волосы густые, обратите внимание на шампуни без агрессивных сульфатов и парабенов, чтобы не пересушить их.

Плохое смывание средств

Остатки шампуня или кондиционера на коже головы — прямая дорога к быстрой жирности и перхоти. Всегда тщательно промывайте волосы теплой (но не горячей) водой.

Девушка наносит маску на волосы. Фото: Freepik

Маска после каждого мытья волос

Это звучит как забота, но на самом деле перегрузка для волос. Оптимально делать питательную маску раз в 10 дней, иначе пряди быстро потеряют объем.

Сильное трение кожи головы

Интенсивный массаж во время мытья может активизировать работу сальных желез, и волосы станут жирными еще быстрее. Лучше мыть голову мягкими движениями, а не "стирать" ее.

А еще стоит помнить о том, что солнце тоже враг красивых волос. Ультрафиолет разрушает их структуру, делает ломкими и тусклыми. Поэтому летом не забывайте о шляпе или средствах с SPF для волос.

