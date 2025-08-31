Відео
Аби було здорове та красиве — як доглядати за сивим волоссям

Аби було здорове та красиве — як доглядати за сивим волоссям

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 11:15
Догляд за сивим волоссям — які засоби обрати та як правильно укладати
Жінка з сивим волоссям. Фото: Freepik

Сиве волосся вже давно перестало бути приводом для сорому. Зараз в моду повертається натуральність, і красуні не зафарбовують, а навпаки — підкреслюють такі локони. Однак вони потребують особливого догляду.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Секрети догляду за сивим волоссям

Сиве волосся змінює свою структуру. Відсутність меланіну, що відповідає за колір, робить локони сухими та жорсткими. Також волосся стає хвилястим й нерівномірним по товщині. Саме тому експерти радять підібрати ретельний догляд.

Як підібрати шампунь

Обирайте делікатні засоби без агресивних очищувальних речовин. У складі шампуні не має бути сульфатів чи силіконів, адже вони зроблять волосся ще більш ламким. Аби уникнути жовтуватого відтінку, зверніть увагу на спеціальні фіолетові шампуні. Вони будуть не просто очищувати, а й забезпечать легке тонування. Це допоможе зберегти холодний відтінок.

Як доглядати за сивим волоссям
Сиве волосся. Фото: Freepik

Живильні маски — мастхев

Важливо не пропускати цей етап догляду. Наносьте живильну маску хоча б 1-2 рази на тиждень. В ідеалі ж сиве волосся потребує такої процедури при кожному митті голови. Гладкість та блиск забезпечать засоби з вітаміном Е, кератином, протеїном чи рослинними ефірними оліями. Крім того, після маски варто наносити незмивні засоби — спрей або сироватку.

Не відмовляйтесь від тонування в салоні

Навіть якщо ви не хочете фарбувати сиве волосся, не відмовляйтесь від тонування. Досвідчений майстер допоможе вам подбати про ідеальний відтінок та надасть сивині благородного відтінку. Крім того, професійні безаміачні барвники заповнять пористе волосся зсередини. Це зробить локони більш блискучими та надасть їм здорового вигляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка вода може зіпсувати волосся. Через це локони стають сухими та ламкими.

Також ми розповідали про те, що не варто робити під час миття волосся. Це допоможе вберегти його від пошкоджень.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
